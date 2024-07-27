清晨4點到家7點出門會勘 黃捷：協助民眾恢復日常才是要事

黃捷今清晨4點到家、7點即出門會勘，強調協助民眾恢復日常是眼前要事。（黃捷服務處提供）

2024/07/27 11:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市立委黃捷今透過臉書指出，自己昨晚在南港里等到復電，清晨4點多到家，今早7點再度出門會勘，婉拒部分媒體追蹤勘災行程，是因為不想讓民眾被打擾，自己也會過意不去，現階段讓大家安心恢復正常生活才是最重要的事。

黃捷因颱風天不在國內遭藍營批判，她強調團隊全天候都在服務，並質疑想選高雄市長的立委柯志恩同樣沒在高雄；今上午針對部分媒體詢問勘災行程，她一律婉拒並致歉，事後透過臉書說明，考量此時里民需要好好整理心情、修復家園，不希望因此讓他們受到打擾，自己會過意不去。

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她進一步提到，今沿鼓山路勘視，目前已請清潔隊派數台垃圾車與抓斗車進場，清除兩旁污泥及廢棄物，儘速恢復市容；她和綠川里長沿愛河岸家戶探訪，關心里民的災後修復狀況，有里民問及「電動輔助車泡水有沒有補助？」、「50公分的補助門檻很嚴格」、「泡水車來不及拍照怎麼辦」等等問題。

黃捷說，確實每戶家庭碰到狀況都不太一樣，她與團隊會把民眾的聲音彙整後反映，希望爭取補助門檻從寬認定，讓大家盡快得到補助，安心恢復正常生活，才是眼前最重要的事。

她同時提醒，清除廢棄物、噴藥防治及災損申請事宜，有任何需求跟問題，都歡迎隨時告知，讓她能夠協助。

黃捷今清晨4點到家、7點又出門會勘，強調協助民眾恢復日常是眼前要事。（黃捷服務處提供）

黃捷今清晨4點到家、7點即出門會勘，強調協助民眾恢復日常是眼前要事。（黃捷服務處提供）

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