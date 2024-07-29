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台日交流高峰會登場 邱莉莉「台南宣言」籲提升2國交流層級

第10屆台日交流高峰會今天在台南登場，大會會長邱莉莉於會中發表「台南宣言」。（記者王姝琇攝）

第10屆台日交流高峰會今天在台南登場，大會會長邱莉莉於會中發表「台南宣言」。（記者王姝琇攝）

2024/07/29 18:36

〔記者王姝琇／台南報導〕第10屆台日交流高峰會今天在台南登場，日本各地友台議員專程赴台參與，大會會長邱莉莉於會中發表「台南宣言」，總統賴清德則以播放影片方式致詞帶來祝賀。此次日方共有436人參加，創下在台舉辦的紀錄。最後揭曉日本鎌倉市議會為明年主辦城市。

賴清德在影片中提到，凱米颱風過後感謝日本各界對於台灣的關心，並強調未來台灣會跟民主國家攜手合作，促進全球的民主、和平與繁榮，相信台日交流高峰會能繼續集結台日友好的力量，創造雙邊雙贏發展，「台灣好，日本好，世界一定會更好」，一起努力讓台日友好寫下新篇章。

邱莉莉表示，這次日本共有20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方政府及18個民間友台團體，共436位友人參與，台灣也有15個縣市議會及7個友台社團報名，打破在台舉辦的紀錄。她也說，台灣和日本向來是彼此重要的合作夥伴，期待透過高峰會發揮台日各地方議會的影響力，提升台日交流合作的範圍及層級。

在「台南宣言」中邱莉莉強調，為確保台日外交與安全，要求兩國政府務必盡早展開高層對話與合作，從地方到中央，全力呼籲盡快制訂「台日關係基本法」，更積極協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定、世界衛生組織及其他國際組織，讓台灣可以在國際發言，為世界盡更多責任。

日眾議員佐佐木紀強調，台日必須共同努力，透過促進國家與國家、地區與地區之間、文化、經濟和旅遊等各領域交流，加強日本與台灣之間的友誼。日華議員懇談會會長古屋圭司在賀電中則提到，中國正在透過各種手段加大對台灣的壓力，日本和台灣以及具有共同價值觀的國家穩步加強合作，以對抗中國的異常行動極其重要，希望所有致力於日台友好的朋友今後能更加活躍。

第10屆台日交流高峰會今天在台南登場，日方共有436人參加，創下在台舉辦的紀錄。（記者王姝琇攝）

第10屆台日交流高峰會今天在台南登場，日方共有436人參加，創下在台舉辦的紀錄。（記者王姝琇攝）

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