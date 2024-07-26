颱風剛走盧秀燕又要赴美 綠營怒批「政治操作」

台中市長盧秀燕今晚啟程赴美。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/26 20:51

相關新聞

盧秀燕又要出國啦！今晚飛美國繼續城市外交行程

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米前腳剛走，台中市長盧秀燕今晚又啟程赴美，引發綠營炸鍋，多名市議員痛批，盧秀燕事前就知道有颱風要來，卻帶著「紅背心」出訪，後高調拍影片折返，上演指揮救災秀後，竟後腳又要訪美，處處「政治操作」痕跡，無視風災後還有復原事務未完，根本不是心繫市民家人。

請繼續往下閱讀...

台中市長盧秀燕日前出發訪美卻因颱風來襲，落地美國6小時多又折返，今晚又啟程赴美，延續未完的城市外交行程。

針對盧秀燕今晚二度飛美計畫，多名民進黨台中市議員晚間齊聲痛批，陳淑華直指，盧秀燕出國前就知道颱風會侵襲台灣，卻帶紅背心飛美，到美國誰都還沒見到就立刻「決定」返台，並高調在美國機場拍搭機影片、發新聞；又高調返台在桃園機場採訪，今天又宣告赴美並在機場受訪，從頭到底都是盧秀燕刻意操作痕跡鑿鑿，既表面討好市民、也討好美國藍軍僑界，但實際心中有沒有市民，不言可喻。

陳俞融指出，颱風過後台中還在最重要的善後以及救災關頭，盧秀燕卻選擇今晚再飛美國，但訪美行程已經交由台中市副市長黃國榮，她這時再出國，訪美行程剩下6天，多是拜會僑民、台商，並沒有實質城市外交行程，也沒有有計劃增加姐妹市，根本沒有出國必要，盧秀燕根本眼裡只有僑民，沒有市民，荒腔走板的行徑令人憤怒。

周永鴻則說，台中仍有淹水及颱風帶來的災情需要處理，盧秀燕卻再次赴美，就是為要舊金山和洛杉磯僑界交流，因為僑界不只關乎她挑戰2028總統大位的選票，更將是未來募款的重要群體，把飛機商務艙當高鐵坐，狂做個人政治秀。

林德宇也說，盧秀燕真的著急了，她著急的不是深陷淹水之苦的台中市民，她也不在乎台中市道路在災後出現的天坑，因為她過去多次公開質疑挑戰台美關係，甚至質疑美方的言論，這次好不容易拿到「美國補考」機會，一心一意要再赴美補考，棄台中市民於不顧，只為了拚她個人的政治聲量、拚她個人的政治前途。

陳雅惠也批盧秀燕把自己當太空飛人太離譜，將搭飛機當乘坐高鐵，台中海線地區這幾天都是強風豪雨，許多地點已傳淹水災情，災後還有很多地方需要恢復，盧秀燕都還來不及了解狀況就「直接出門」，讓人質疑，當初急著返台的目的又為何。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法