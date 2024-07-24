台中大里聯合行政中心不蓋了 藍綠白議員全炸鍋轟「太離譜」

台中市政府原定在大里15期市地重劃興建大里聯合行政中心，民政局長吳世瑋證實不蓋了，藍綠白議員都無法接受。（記者陳建志攝）

2024/07/24 00:51

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區公所配合公1公園、公兒14及公兒15進行重劃，原計畫在15期市地重劃結合4個單位合署辦公興建大里聯合行政中心，但地方對於市府原規劃5層樓不滿意，造成計畫延宕，興建成本也從7億一路增加到16億，市府民政局長吳世瑋23日證實不蓋了，將在目前的台中市纖維工藝博物館合署辦公，藍綠白議員無法接受，質疑是要把地賣給建商嗎？批評太離譜了，根本欺負大里人。

民政局長吳世瑋說，原本規劃要在15期市地重劃的機關用地上興建大里聯合行政中心，但地方覺得蓋5層樓太低可惜，要求提高樓層，但因經費持續增加，一度想推BOT也乏人問津，造價從7億、9億一路增加到現在16億。他說，有做民調，民眾認為大里公所目前在纖維博物館地點適合，停車也很方便，因此決定大里聯合行政中心不蓋了，但他坦承，這個方案還沒和地方溝通。

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民眾黨市議員江和樹說，23日晚上才聽到消息，市府之前從未和地方溝通，民調是找誰做的？之前告訴地方要蓋新的辦公大樓，才會同意拆掉舊的暫時遷到纖維博物館，沒想到市府畫了一個大餅，現在卻說不蓋就不蓋了，實在是太離譜，根本是欺負大里人，絕對不能接受這樣的方案，若沒有土地沒話講，現在已經有機關用地卻不蓋真的無法接受。

民進黨市議員張芬郁說，當初大里公所是結合公1公園、公兒14及公兒15用地進行重劃，內政部都委會才會通過15期市地重劃案，畫設機關用地，現在說不蓋就不蓋，還要把土地還給地政局，是要把土地賣給建商嗎？她堅持依定要在這裡蓋新的聯合行政中心。

民進黨市議員李天生也說，台中市纖維工藝博物館是台中市唯一的博物館，當初只是借大里公所暫時辦公，沒想到現在公所卻要佔著不走，民調是找誰做的？題目如何設計？根本是黑箱作業。當初是要結合區公所、戶政事務所、地政事務所、地方稅務局大屯分局等4個單位合署辦公，方便民眾洽公，現在居然說不蓋就不太蓋，實在太離譜，堅決主張要蓋新的大里聯合行政中心。

國民黨市議員林碧秀聽到消息很驚訝，她說，之前從未聽市府提起，大里人口持續成長，現在在纖維博物館辦公，不論是公所員工還是民眾洽公都太狹窄，「真的太委屈」，就算真的要來這裡合署辦公也要重新規劃，她堅決主張還是要在15期市地重劃上蓋新的聯合行政中心。

台中市大里區公所原本只是暫時借用台中市纖維工藝博物館辦公，但民政局說未來將在這理長期合署辦公。（記者陳建志攝）

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