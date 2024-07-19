為台灣民主站出來 3台派教授首度同框

挺台派教授李忠憲（左起）、李中志、翁達瑞今日在政大書城首度同框合影。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/19 23:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣旅美教授李中志出版新書《你沒讀到的美國》，今晚（19）在政大書城舉行簽書座談會，向來敢言「抗中挺台」的旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）、成大電機系教授李忠憲出席，3人首度同框亮相。僅管台灣面臨中共威脅嚴峻時局，他們對於「民主的台灣力抗獨裁的中共」這條路仍深具信心。

座談會焦點包括美國總統大選制度、台美憲政危機的比較與探討、川普現象、民主的哲學思考與台美民主的未來。翁達瑞認為，川普遇刺事件激發美國支持群眾高昂團結士氣，從美國主流媒體輿論具有「定槌」指標作用，可看出拜登退選機率很高，這一、兩天就會知道。

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李中志則認為，拜登退選尚難定論，川普民調近來保持領先趨勢，遇刺事件後民調是持續平穩，可見影響有效，對於美國人而言，之前國會山莊騷亂事件比較有感，但是後續並沒有擴大事態真的演變成「暴動」。李中志感歎，民主的可貴是言論自由，但是言論自由絕對不是胡亂講話，美國是充份言論自由國家，但仍以國家至上核心思想，台灣的言論自由卻少了這一點。

與會者也對台灣現況感到憂心，認為國會藍白立委擴權亂象、網路社群及自媒體充斥似是而非言論，甚至散布疑美論、搧動恐共情緒、抹黑執政黨催毀人民信心；一位民眾更說：「在市場上常聽到婆婆媽媽說民進黨貪污，問他們有哪裡貪污，卻又說不出所以然來」，其實國民黨官員涉及貪污案件亦比比皆是。

一個擁有百萬粉絲的網紅，可能比總統賴清德一人講的話還廣。李忠憲認為，就因為不知道，才會有各種操弄消息出來，在他看來，現在是「後真相時代」，真相必須不斷傳播出來，然而執政黨在這方面做得不夠，應該成立「網軍」，第一時間迅速回應各方抹黑攻擊。李忠憲更呼籲挺台派粉絲們，周遭若遇非事實的事，自己勇於為台灣發聲，「真相會愈辯愈明，台灣民主才更有希望」。

李中志在政大書城舉行《你沒讀到的美國》簽書座談會，會後與書迷粉絲合影。（記者洪瑞琴攝）

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