賴清德不滿要換柯建銘？ 黃暐瀚：好朋友才會開玩笑

柯建銘（圖右）、賴清德（圖左）。（資料照）

2024/07/19 14:37

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨17日邀請專家報告「台灣社會情緒教育」的現況與未來發展，立法院民進黨團總召柯建銘稱解決情緒最好的方法是深呼吸，但領導者蠻適合這類課程，並轉頭向賴清德總統說「我不是針對你」，賴笑回：「沒關係，我先深呼吸就好」。對此政治評論員黃暐瀚表示，有部分媒體以此解讀為兩人關係不佳，但是關鍵人士對他表示，因為是好朋友才會這樣開玩笑。

黃暐瀚在臉書PO文表示，一來，民進黨立院第一會期「完敗」，表決全輸；二來，週三中常會有個柯建銘要賴清德上情緒管理課的「趣聞」；三來，這兩天陸續傳出賴清德不滿柯建銘立院表現，有意換總召的消息，賴主席真的要換柯總召嗎？

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黃暐瀚指出，部分媒體解讀賴柯的對話，針鋒相對，進一步延伸解讀為「賴清德不滿柯建銘，打算換掉柯建銘」，為了確認，他私下問了幾位當天在場的關鍵人士，得到的回答都是：「哪有緊張？兩個人就是感情好，才會一天到晚在那邊虧來虧去，好朋友才會開玩笑，關係差的人，根本不會跟對方講話好嗎？」民進黨發言人吳崢今日也在《POP撞新聞》表示，賴清德不會換柯建銘。

黃暐瀚直言，一個事件，各種解讀，當然，民進黨在立院施展不開，51票投到底，一路輸，也是事實，賴主席跟柯總召關係到底是好是壞？繼續看下去，會更明白。

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