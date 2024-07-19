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首頁　>　社會

發「黑鷹滅青鳥」簡訊恐嚇立委 董念台3萬交保

再生受刑人服務中心社長董念台。（記者陳彩玲攝）

再生受刑人服務中心社長董念台。（記者陳彩玲攝）

2024/07/19 12:49

〔記者陳彩玲／台北報導〕民進黨多名立委昨收到威脅簡訊，署名「黑鷹部隊總隊長董念台」，內容揚言要找出獄受刑人成立「黑鷹部隊」，以消滅「青鳥」。台北地檢署火速分案偵辦，今指揮中正一分局約談董男到案說明，檢方中午複訊後，依涉犯恐嚇公眾等罪諭令3萬交保。

開庭約1小時結束，面對媒體詢問「有沒有什麼想說明？現在要交保嗎？」董男僅點頭回應「對」，隨後在警方戒護下，被帶進候訊室等待交保。

再生受刑人服務中心社長董念台發給多名立委「黑鷹滅青鳥」恐嚇簡訊，內容言語危及人身安全，北市警中正一分局昨經報請檢方指揮後，朝恐嚇公眾、恐嚇危安罪嫌方向偵辦，今天上午通知董念台到案偵訊。

中正一分局分局長張嘉煌表示，該案報請檢方指揮偵辦外，警政署昨責由各轄區警察局，加強對立委住居所、服務處加強巡邏勤務，另也跟保六總隊加強聯繫，強化立法院周邊安全維護工作。

同時，張嘉煌呼籲，任何合法申請的集會遊行，警方都會予以尊重，並加強安全維護工作，讓活動順利進行，而有不同政治立場、言論不同民眾也應予以尊重，倘若出現任何言論恐嚇，以及透過網路針對合法集會活動進行滋擾，警方一定查辦到底。

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