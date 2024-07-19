劉世芳：中配被照顧權益與它國皆相同 若涉及歸化仍依「兩岸人民關係條例」

立法院會16日三讀通過新住民基本法，內政部長劉世芳今（19）日表示，中配被照顧的權益跟其它國籍者皆相同，但若涉及歸化程序，仍必須依照「兩岸人民關係條例」。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/19 13:43

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會16日三讀通過新住民專法，國民黨團、民眾黨團挾人數優勢表決確定名稱為「新住民基本法」，而非協商達成共識的「新住民權益保障法」。陸委會昨示警這可能讓「兩岸人民關係條例」淪為子法，未來可能有人認為中配入籍年限應縮短；內政部長劉世芳今（19）日表示，中配被照顧的權益跟其它國籍者皆相同，但若涉及歸化程序，仍必須依照「兩岸人民關係條例」。

陸委會副主委梁文傑昨指出，「新住民基本法」將中配、港澳配偶全納入統稱「新住民」，未來會有一些隱憂。他說明，該法上路後，可能有部份人士認為中配取得定居年限，應從6年改為4年才叫公平，或中國籍人士入籍台灣後，現行規定未滿20年不能服兵役，這是為了國家安全的特殊考慮，未來可能有人會拿著基本法，要求這一條應該拿掉。

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內政部今舉行「112年新住民生活需求調查案」成果發表記者會，在媒體問答環節，劉世芳表示，基本法主要是保障新住民權益，未來中配到台灣，還是依據「兩岸人民關係條例」的相關規定辦理。她強調，具有居留資格的中配到台灣，他被照顧的權益跟其它國籍者皆相同，但若涉及歸化程序，仍必須依照「兩岸人民關係條例」。

媒體追問，「新住民基本法」與「兩岸人民關係條例」位階是否會有扞格之處？劉世芳表示，在立院討論時確實有提及「基本法下面要訂作用法」，但立院通過時是基本法的名稱，但是裡面每條內容都是權益保障，「所以內政部實質上來看待的話，就是用權益保障的方式繼續照顧新住民。」

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