出席廟會同框李全教 劉世芳：吳琪銘邀請去祝賀與政治無關

民進黨秘書長林右昌、內政部長劉世芳出席地方宮廟活動時，與曾涉賄選的前台南市議長李全教同框。對此，劉世芳今（19）日表示，她是受邀出席祝賀順聖宮的週年活動，現場有誰出現她無意見，她只是去祝賀，「跟政治沒有關係」。（內政部提供）

2024/07/19 14:26

〔記者李文馨／台北報導〕媒體報導，民進黨秘書長林右昌、內政部長劉世芳出席地方宮廟活動時，與2014年曾涉賄選的前台南市議長李全教意外同框。對此，劉世芳今（19）日表示，她是受邀出席祝賀順聖宮的週年活動，現場有誰出現她無意見，她只是去祝賀順聖宮週年活動，「跟政治沒有關係」。

民眾黨立委黃國昌上午批評，當初他與李全教同框一事，民進黨是如何辱罵他，結果今天內政部長、黨秘書長卻跟李全教站在一起好棒棒，「是只有民進黨的可以其他人不行？綠能你不能？雙標到底」。

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內政部今舉辦「112年新住民生活需求調查案」成果發表記者會，針對同框李全教一事，劉世芳回應，立法院內政委員會召委、民進黨立委吳琪銘是順聖宮的榮譽主委，因此邀請她過去，現場有誰出現，她都沒有意見，因為這是對外公開場合，誰來都一樣，她只是去祝賀順聖宮的週年活動，跟政治沒有關係。

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