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內政部將成立「新住民權益保障籌備處」劉世芳：加強就業培育環境

內政部今（19）日舉行「112年新住民生活需求調查案」成果發表記者會，部長劉世芳出席並致詞。（記者叢昌瑾攝）

內政部今（19）日舉行「112年新住民生活需求調查案」成果發表記者會，部長劉世芳出席並致詞。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/19 13:41

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會16日挑燈夜戰三讀通過新住民基本法，內政部將主責成立「新住民權益保障籌備處」。針對未來籌備處的推動方向，內政部長劉世芳表示，除了持續推動新住民就醫、就養環境以外，也會提出更好的就業培育環境；學者楊文山也說，現在社會需要移民幫助國家社會的經濟發展，「移民」也將成為台灣社會成常重要的一環。

內政部今公布112年「新住民生活需求調查」結果，92.1%在台新住民認為最近的日子過得快樂、工作滿意度達94.8%、曾參加各項照顧服務措施的新住民達62.9%、約3分之1的新住民過去一年曾參與社會活動。劉世芳說明，結果顯示，不論新住民的納保率、家庭收入或使用政府提供之照顧服務措施等情形都有所提升，顯示各級政府及民間團體的扶助及服務措施已產生一定的成效。

有關「新住民權益保障籌備處」的推動方向，劉世芳表示，該份調查就是內政部的最佳指引，除了持續推動新住民到台灣就醫、就養環境以外，其餘則是「就業」。新住民如何在就業上融入台灣社會，調查中有提及多數新住民在餐飲業、住宿業等服務業發展，但未來有無可能到其它（產業）工作，內政部會跟勞動部及相關機關再提出更好的培育環境，讓他們可以更快進入就業市場。

劉世芳指出，第二，則是有關語言上的困難，除了來自中國有學過中文的新住民外，若沒有學習中文的基礎，內政部會再跟教育單位、地方政府，做更好的新住民家庭教育服務。

劉世芳續指，新住民基本法通過時也有提及，內政部未來會推動心理調適相關工作，由於新住民有一大部份屬婚姻移民，因此婚姻家庭諮詢也為列入社會服務照顧的一環。她強調，大致會從生活照顧面、就醫就養面，以及就業環境上，提出更好的發展方向。

中央研究院研究員楊文山也表示，「移民」將會成為台灣社會成常重要的一環，過去原始部落稱為「獵人頭」來表示他們的強大，但現在社會需要移民幫助國家社會的經濟發展，因此未來在就業需求上，包含婚姻及相關移民，都會在台灣社會中扮演非常重要的角色。

內政部今（19）日舉行「112年新住民生活需求調查案」成果發表記者會，部長劉世芳出席、致詞並與新住民代表合影留念。（記者叢昌瑾攝）

內政部今（19）日舉行「112年新住民生活需求調查案」成果發表記者會，部長劉世芳出席、致詞並與新住民代表合影留念。（記者叢昌瑾攝）

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