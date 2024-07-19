「找PUMA有辦法」 不分區綠委沈伯洋成立花蓮服務處

民進黨不分區立法委員沈伯洋，今天上午在花蓮吉安鄉舉行花蓮服務處及信賴台灣之友會花蓮辦公室成立茶會。（記者王錦義攝）

2024/07/19 13:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨不分區立法委員沈伯洋今天上午在花蓮吉安鄉舉行花蓮服務處及信賴台灣之友會花蓮辦公室成立茶會，宣示接任民進黨花蓮地區服務工作。沈伯洋說，以中央角度、在地服務，讓民眾在地找得到、中央看得到，「找PUMA有辦法」，來解決花蓮長期沈痾的問題，下午隨即與交通部長到崇德地區關心鐵公路的復建工作。

民進黨副秘書長何博文、不分區立委陳培瑜、花蓮縣議員張美慧、胡仁順、林則葹等在地黨公職都到場支持，上百名支持者也到場幫新的服務處添人氣，連長期在北部工作的網紅四叉貓也特別「返鄉」來支持沈伯洋服務處的成立。沈伯洋說，上任後就一直在做花蓮的服務工作，成立服務處不只是要讓大家認識民進黨而已，是要讓大家認識傅崐萁如何用資訊的落差來欺騙花蓮人。

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沈伯洋以一則寓言故事跟歷史上獨裁者的統治手段，來分析傅崐萁的政治招數，他認為傅崐萁長期都在利用資訊不平衡的落差來治理花蓮，利用政府本來就在做的基本事情，講的好像是他一個人把這些東西帶來花蓮。他說，歷史上很多獨裁者共通處，都是故意的讓一個地方不好、讓發展停滯，透過欺騙來讓大家相信只有獨裁者才可以變好、才可以吃得到甜美的葡萄。

沈伯洋說，花蓮明明就有這麼漂亮的山水、環境、豐富的文化，花蓮明明可以很容易的跟國際、跟其他地方連結在一起，但讓這個連結斷掉的就是傅崐萁家族，要砍斷這個鎖鏈需要花很大的功夫，因為資訊在這邊不夠流通，不只外面的聲音進不來，花蓮人的聲音也出不去，服務處就是希望搭起這個橋樑，讓更多的資訊可以流通，戳破傅崐萁的謊言，讓花蓮知道可以做什麼。

花蓮人最關心的就是交通，沈伯洋說，傅崐萁喊了20年的口號大家已經耳熟能詳，但花蓮不只有這樣的議題，講到安全，除了交通上的安全，還包含人身上的安全、國家的安全、弱勢的照顧、免於恐懼等等都是安全的問題，傅崐萁把安全做的太狹窄，像是花東快中央已經在評估，傅崐萁的提案明明就沒有過，但在地方上的社群都是在誇讚傅崐萁爭取了建設，這都是因為資訊不流通造成的現象。

由於沈伯洋使用的服務處位置，跟10多年前蕭美琴第一個服務處位置相同，對於否如蕭美琴要深耕花蓮、參與選舉？沈伯洋說，他長期研究國防、中國統戰滲透相關的議題，另外研究「傅崐萁」也很長一段時間，花蓮是中國積極以經逼政的重點地區，花蓮具有相當重要的國防戰略位置，這些議題的主戰場主要還是在立院，這次認養過程中也跟副總統的團隊請益，美琴也留下非常多重要的理念跟資產，未來都要想辦法繼續拓展。

沈伯洋說，0403地震後很多重建工作都還要地方跟中央一起快速的處理，這幾天他也到花蓮中、南區了解一些像是交通、缺水、橋樑重建工作等，下週可能會有颱風，地震過後的土石流一定會比較嚴重，下午會前往崇德地區關心鐵、公路的狀況，如何在颱風季來臨前可以做的更多更好的工作；未來也將致力於弱勢青少年與兒童照顧，延續過往蕭美琴副總統花蓮立委任內積極爭取的交通建設與民生議題。

民進黨不分區立法委員沈伯洋，今天上午在花蓮吉安鄉舉行花蓮服務處及信賴台灣之友會花蓮辦公室成立茶會。（記者王錦義攝）

民進黨不分區立法委員沈伯洋，今天上午在花蓮吉安鄉舉行花蓮服務處及信賴台灣之友會花蓮辦公室成立茶會。（記者王錦義攝）

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