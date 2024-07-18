台獨小咖不必擔心懲獨22條？ 張五岳：台獨大咖還沒被缺席審判

國策院今日舉辦「中共20屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/18 14:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國策院今日舉辦「中共20屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，中共公布的「台獨頑固份子」清單，包含副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、國安會副秘書長林飛帆，當這些人都沒被送到司法機關進行「缺席審判」，北京會先去處理台獨小咖嗎？

張五岳表示，520之後，中共會對台文攻武嚇都在預期內，差別是高度、中度或低度威嚇，取決於總統就職演說內容，一切早就準備好了。以懲戒台獨22條來講，國台辦在5月15日例行記者會就預告有懲獨新規，該意見在5月26日賴清德總統就職第7天，中共就下達到各個地方，等到海峽論壇結束後，才在6月21日對外公告。

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張五岳提及，國台辦主任宋濤在兩岸青年峰會談到，懲獨意見只針對極少數台獨頑固份子，副主任潘賢掌7月16日在雲台會致詞說，主要是針對極少數台獨頑固份子，後來國台辦以發言人陳斌華名義，用1700多字篇幅闡述這個問題，避免外界有所疑慮。從這幾點來看，懲獨22條是對內宣示，對台獨進行法律戰、輿論戰及心理戰。

張五岳分析，確實對兩岸交流產生影響，大家會擔心可能觸法問題，因為法律面向非常廣，凡主張台灣加入國際組織，或對統派團體的打壓，都有觸法可能，但短期之內，北京官方不會這樣做。

張五岳說，因為中共有公布「台獨頑固份子」清單，包括副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、國安會副秘書長林飛帆都在名單內。當這些人都沒有被送到司法機關進行缺席審判，北京會去處理若干台獨小咖嗎？

張五岳認為，北京當局不去處理官方認定的台獨大咖，而去處理台獨小咖，外界會怎麼看待？這符合習近平的想法？所以對這問題要持續關注，但短期之間，不用過度擔心中共會對一般民眾下手。

台大政治系名譽教授明居正表示，有人認為兩岸關係好不好，是兩岸沒有交流，但責任在我們嗎？大家反躬自省，中共每天派軍機擾台，責任在台灣嗎？兩岸交流不是喊一喊就好，必須雙方都有善意。若只有一方有善意，另一方沒有，再怎麼喊兩岸交流都沒用。

明居正提及，台灣要注意中共修訂的國安法規，包括網路安全法、數據安全法、香港基本法23條，「這些都可能打到我們」。當你去香港轉機，手機能沒有「台獨」訊息嗎？例如中華民國要加入聯合國或批判中共專制等訊息，可能會被認定台獨，不要以為這些跟你沒關係。

明居正強調，中共對台用「反台獨」做大戰略，因為打台灣要有著力點，從民權主義、民主主義來看，完全都沒著力點，中共就在民族主義做文章，打成台獨後，台灣民主、經濟成就都只是台獨而已。

明居正分析，台獨這一招非常有效，一談到台獨，國內有人就被分化，台灣好幾家電視台跟《新華社》、《人民日報》、《環球時報》論述一樣。在國際上，中共主張一中原則，並指控台美軍事合作是鼓勵台獨份子，就可批判是「以武謀獨」，這些是中共使用的戰略。

他強調，1949年中國分裂的原因，不只是國共內戰，而是選擇什麼道路。中共認為共產主義可以救中國，從現在來看，共產主義在民主、民權交了白卷，台灣的成就能在世界200多個國家排名前面，卻有很多人認為台灣是鬼島，可見中共統戰是很有效果。

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