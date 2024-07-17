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打臉蔣萬安推卸責任 簡舒培PO證據：兩次入園訪視無關性侵

簡舒培曬出當初教育局新聞稿的打臉證據，痛批蔣萬安不認帳，竟繼續推卸責任。（簡舒培提供）

簡舒培曬出當初教育局新聞稿的打臉證據，痛批蔣萬安不認帳，竟繼續推卸責任。（簡舒培提供）

2024/07/17 17:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府處理私立培諾米達信義幼兒園狼師性侵女童案，遭質疑失職，更被爆於7月15日發布的新聞稿稱去年7月到今年7月間共有兩次入園訪視、稽查，市議員簡舒培抓包與性侵案調查無關聯，訪視是為讓幼兒園維持準公共化幼兒園資格。蔣萬安今天則稱是應議員要求才會公布詳列過去的到園紀錄，簡舒培下午曬打臉證據，痛批蔣萬安不認帳，竟繼續推卸責任！

針對遭質疑兩次入園與性侵案無關，蔣萬安今天回應，教育局其實有回報，其實是應議員要求，公布所有過去到園的紀錄，當然包含準公托說明等、詳列出來，非常清楚事實就是如此，任何的發言我們希望都可以本於事實，希望能夠讓民眾清楚的了解，不要透過各種發言混淆視聽，造成家長更多的不安。

簡舒培說，台北市教育局今年7月15日新聞稿，聲稱「教育局曾經在2022年12月及2023年3月入園，沒有不作為」，這是北市府教育局所說，今天蔣萬安不認帳繼續推卸責任，說是入園訪視被要求公布的，凸顯蔣萬安的無能、失能，完全沒有掌握，事發之後一直胡說八道推卸責任混淆視聽。

簡舒培批評，前市長柯文哲、現任市長蔣萬安整整一年沒有對狼師的幼兒園性侵案行政調查，遭輿論撻伐後，教育局反駁有入園訪視，但遭她打臉這兩次入園根本無關性侵，蔣萬安今早竟說是應要求才公布所有過去到園的紀錄，但新聞稿明明是7月15日教育局自行發布，蔣萬安完全搞不清楚狀況。

簡舒培強調，重點是2022年7月幼兒園就發生第一起性侵案，教育局在當年12月與隔年3月的入園訪視，卻都視而不見，讓幼兒園繼續核准準公共化，就是教育局的失職，蔣萬安沒有查證只想趕快搪塞過去，顯見蔣萬安就是無能又失能的讀稿機！

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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