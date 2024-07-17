藍白漏夜三讀「新住民基本法」 陸委會示警兩岸條例變子法

陸委會副主委梁文傑直指，如果把原中國籍人士或原港澳人士通通稱為新住民，然後用「新住民基本法」來概括它，就會變成兩岸條例、港澳條例是「新住民基本法」的子法或作用法。 （圖取自陸委會臉書）

2024/07/17 10:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院16日深夜三讀通過新住民專法，藍白挾人數優勢表決，確定法案名稱訂為「新住民基本法」，而非協商達成共識的「新住民權益保障法」；無視陸委會已經在立法院朝野協商時示警，不宜叫「新住民基本法」，因為將中配稱為「新住民」，又用「新住民基本法」來概括，兩岸條例、港澳條例將變成子法。

三讀條文明定，適用對象包含經許可在台灣地區居留、依親居留、長期居留或永久居留的外國人、無國籍人民、大陸地區人民、香港或澳門居民，其配偶為居住台灣地區設有戶籍國民者，且保障對象及於新住民子女；另外，新住民定義也擴及各國來台居留的專業人士、技術移民及投資移民。

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條文更設置「新住民發展基金」，除各級政府編列預算，推動辦理新住民家庭各項照顧服務事項，如有需求亦可向基金申請補助。

陸委會日前在臉書發布影片，副主委梁文傑在立法院直指，在新住民當中有65%是所謂的中配，當大家在討論新住民的時候，其實最大多數的人是中配，中配或大陸人士在台灣，在陸委會的理解，或是說從1992年兩岸人民關係條例制定以來，兩岸條例就是這一塊的基本法。

梁文傑表示，同樣還有另一個基本法叫做「香港澳門關係條例」，是特別針對港澳人士的，所以如果把原中國籍人士或原港澳人士通通稱為新住民，然後用「新住民基本法」來概括它，就會變成兩岸條例、港澳條例是「新住民基本法」的子法或作用法。

此外，知情人士透露，台灣以中國籍配偶佔最多數，中配納入「新住民」以後就可分食「新住民發展基金」預算，原本要給外配的資源將被稀釋，以為是照顧新住民，恐怕多數是用在中配。

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