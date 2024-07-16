露餡！麥玉珍媒體群組丟再修正動議 驚見「這3字」助理秒收回......

民眾黨立委麥玉珍針對新住民基本法提出之修正動議，被抓包「偷渡中配條款」。（資料照）

2024/07/16 19:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立委麥玉珍針對新住民基本法提出之修正動議，「偷渡」國民黨及中共所想要的「中配條款」被抓包，白營昨（15日）批綠營抹紅，宣布撤簽12日黨團協商結論，將提再修正動議。不過新聞主播周楷今（16日）爆料，麥玉珍的媒體聯絡群組今午丟出新的修正動議文件，內容卻寫著「國民黨黨團修正動議」，其助理發現出包馬上收回，還是被群組裡的記者下載下來。

立院本月12日朝野協商新住民基本法修法，民眾黨立委麥玉珍被綠營抓包，提出之修正動議和國民黨立委邱鎮軍的草案文字幾乎一模一樣，協助國民黨、共產黨讓中配取得我國身分證年限6年變4年借屍還魂。

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據悉，邱鎮軍提案中清楚寫出「對於不同國家地區的新住民，行政措施應該一律平等」，立法說明也寫明「包括取得身分證時間不應不同」。麥玉珍則是「忽然」也加入一條修正動議，內容為「對於不同國家地區的新住民，行政措施應該一律平等」。綠營指出，雖然麥玉珍的修正動議，沒有特別提到身分證，但基本法的法律位階高於條例，若按民眾黨版本通過，就是為縮短中國人民取得台灣身分證年限取得法源。

對此，白營否認照抄一說，15日上午召開記者會批綠營抹紅，宣布撤簽12日的黨團協商結論，將提再修正動議。但今天民眾黨提出的再修正動議，再次明定「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」。

而周楷今天在Threads上爆料，麥玉珍的媒體聯絡群組，今天下午2點多PO出一個新住民基本法的修正動議文件，文件標題和提案人是寫民眾黨，但內容中黨團修正動議的子標題卻出現「國民黨」3個字。麥玉珍的助理疑似發現出包秒收回訊息，但還是被記者下載下來。

周楷透露，後續麥玉珍辦公室宣稱：「因助理比較各黨所提之法案版本製作時傳遞檔案有誤而發送，該文件內容非正式且未完成且有誤，請各位先進勿使用，比照今日院會正式版本便知其為非正確文件，造成誤解，特此致歉。」

網友紛紛嘲諷，「抄同學考卷連名字都抄了」、「小藍教不演了嗎」、「好喜歡他們一直有這種誤傳檔案的習慣」、「署名都忘記改，好難看啊，還說人家抹你小藍、抹紅民眾黨」、「根本放送事故啊！民眾黨真的不是普通蠢耶」、「等一等黃國昌又要發新聞稿，說你不道歉，民眾黨就要退出所有媒體群組了」。

周楷在Threads上爆料，麥玉珍的媒體聯絡群組16日下午丟出新住民基本法的修正動議文件，文件標題和提案人是寫民眾黨，內容中黨團修正動議的子標題卻出現「國民黨」3個字。（圖翻攝自周楷Threads）

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