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基隆傳里長慫恿查詢個資盜用連署 民眾質疑：沒收罷免

基隆市議會民進團控，有民眾參加里內休閒活動，被要求填寫查詢個資遭盜用連署罷免案，是白色恐怖重演。（記者盧賢秀攝）

基隆市議會民進團控，有民眾參加里內休閒活動，被要求填寫查詢個資遭盜用連署罷免案，是白色恐怖重演。（記者盧賢秀攝）

2024/07/16 12:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市有多個行政區有「里長」或「志工」深入社區活動，要民眾簽署「查詢個資被盜用簽署罷免」單子。基隆市議會民進黨團今天質疑市府機關動起來，讓民眾產生寒蟬效應、剝奪公民權利「收掉罷免」，又回到白色恐怖時代？市長謝國樑則說，他完全不瞭解這種情況，他對這件事很低調，努力做好市政工作。

民進黨團總召張之豪、議員謝偉政、鄭文婷和張顥瀚等人都收到民眾陳情，有里長或民眾利用社區活動時間，要民眾簽署查個資被盜用簽署罷免，干擾罷免行動。

一名林太太說，參加社區運動社團，休息時間有稱里長的人進來要民眾填寫「單子」，填個人資料，他說社區有900人連署罷免，怎麼可能那麼多，懷疑個資被盜用連署罷免，希望大家填寫資料要去查詢，她覺得這種行為很惡劣。她原想拍照，但對方不給拍，向議員施偉政投訴。

據指出，目前傳出仁愛區、中正區、暖暖區、中山區和安樂都有類似情形，張之豪認為，這種干擾民眾的行為就是直接「收掉罷免」，讓民眾產生寒蟬效應，讓連署人產生恐懼。

施偉政指出，連休閒活動都被盤查，國民黨還在搞30年前白色恐怖復辟，市府應將心力用在做好市政，不是讓市民害怕，張顥瀚和鄭文婷表示，罷免案一開始選委會動作不斷，踐踏憲法保障人民自由。民眾有些籍在人不在或在外地工作，選委會寄送查詢單也不一定收得到，質疑選委會做法剝奪公民權利。

謝國樑上午被問到此事表示，他完全不瞭解，如果市民想要了解是不是有被盜用連署，有意願去查詢，選委會可以有一些依法釐清的程式。他對這件事（罷免）一向都很低調，努力做好自己的工作，努力市政，讓人民有感。

基隆市選舉委員會今天會寄出第一波「查詢單」，數量則不透露。

基隆市長謝國樑對有里長要民眾填寫查詢個資是否被盜用參加連署表示不知情。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑對有里長要民眾填寫查詢個資是否被盜用參加連署表示不知情。（記者盧賢秀攝）

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