基隆傳里長慫恿查詢個資盜用連署 民眾質疑：沒收罷免
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市有多個行政區有「里長」或「志工」深入社區活動，要民眾簽署「查詢個資被盜用簽署罷免」單子。基隆市議會民進黨團今天質疑市府機關動起來，讓民眾產生寒蟬效應、剝奪公民權利「收掉罷免」，又回到白色恐怖時代？市長謝國樑則說，他完全不瞭解這種情況，他對這件事很低調，努力做好市政工作。
民進黨團總召張之豪、議員謝偉政、鄭文婷和張顥瀚等人都收到民眾陳情，有里長或民眾利用社區活動時間，要民眾簽署查個資被盜用簽署罷免，干擾罷免行動。
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一名林太太說，參加社區運動社團，休息時間有稱里長的人進來要民眾填寫「單子」，填個人資料，他說社區有900人連署罷免，怎麼可能那麼多，懷疑個資被盜用連署罷免，希望大家填寫資料要去查詢，她覺得這種行為很惡劣。她原想拍照，但對方不給拍，向議員施偉政投訴。
據指出，目前傳出仁愛區、中正區、暖暖區、中山區和安樂都有類似情形，張之豪認為，這種干擾民眾的行為就是直接「收掉罷免」，讓民眾產生寒蟬效應，讓連署人產生恐懼。
施偉政指出，連休閒活動都被盤查，國民黨還在搞30年前白色恐怖復辟，市府應將心力用在做好市政，不是讓市民害怕，張顥瀚和鄭文婷表示，罷免案一開始選委會動作不斷，踐踏憲法保障人民自由。民眾有些籍在人不在或在外地工作，選委會寄送查詢單也不一定收得到，質疑選委會做法剝奪公民權利。
謝國樑上午被問到此事表示，他完全不瞭解，如果市民想要了解是不是有被盜用連署，有意願去查詢，選委會可以有一些依法釐清的程式。他對這件事（罷免）一向都很低調，努力做好自己的工作，努力市政，讓人民有感。
基隆市選舉委員會今天會寄出第一波「查詢單」，數量則不透露。