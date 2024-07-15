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留美軍校生徐皓明親屬在美車禍 空軍募款6306萬已完成移轉

留美軍校生徐皓明，母親與外婆參加美國軍校畢業典禮出車禍。（民眾提供）

留美軍校生徐皓明，母親與外婆參加美國軍校畢業典禮出車禍。（民眾提供）

2024/07/15 18:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕我國空軍官校學生徐皓明家境清寒，獲公費留學美國空軍官校，他的媽媽及外婆今年5月赴美參加畢業典禮時，遭遇重大車禍，頸部以下癱瘓，國軍對外發動募款。空軍今日公布收款金額，共計6306萬餘元，已於7月12日完成款項移轉公證。

空軍在官方臉書發文指出，空軍官校2024年6月7日開設的「空軍官校留美學生徐皓明急難救助專戶」，迄7月11日關閉帳戶後，共計收款6306萬3051元，扣除支用外婆醫療專機等項後，餘款6145萬3523元。

空軍指出，為妥適運用各界善款，空軍已於7月12日完成款項移轉公證，並與合作金庫進行信託簽署，律定善款用於徐員及其親屬「在美醫療支出」、「返國照護」及「生活急難」等方面；再次感謝各界善心人士協助，使其在緊急危難之際，能渡過危機。

空軍在官方臉書發文指出，空軍官校2024年6月7日開設的「空軍官校留美學生徐皓明急難救助專戶」，迄7月11日關閉帳戶後，共計收款6306萬3051元，扣除支用外婆醫療專機等項後，餘款6145萬3523元。（圖取自臉書）

空軍在官方臉書發文指出，空軍官校2024年6月7日開設的「空軍官校留美學生徐皓明急難救助專戶」，迄7月11日關閉帳戶後，共計收款6306萬3051元，扣除支用外婆醫療專機等項後，餘款6145萬3523元。（圖取自臉書）

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