馬紹爾3043項農工產品免稅 我立院三讀通過

財政部。（資料照）

2024/07/12 22:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕為履行台馬（馬紹爾）經濟合作協定我方關稅減讓承諾，符合世界貿易組織（WTO）規範及配合行政院組織改造，立法院會今天三讀通過「海關進口稅則部分稅則修正案」，馬紹爾農業與工業產品部份關稅修正至免稅及約束稅率。

深化臺馬雙邊經貿關係，有助我經營太平洋地區經貿及合作關係；彰顯我國遵守WTO規範及減讓之承諾。

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本次修正稅則8位碼稅號之第2欄稅率3043項、修正稅則8位碼稅號之第1欄稅率7項、修正增註18項及刪除增註1項。

關稅減讓承諾部分，三讀通過條文明定，原產自馬紹爾之農業及工業產品計稅則3043項，第2欄關稅稅率修正至免稅。

依據WTO秘書處對我國貿易政策檢討報告及國際商品統一分類制度（HS）2017年版關稅減讓彙總表之檢核報告，百蟎克、鋼鐵製刀柄、家用分門冷凍冷藏箱與腳架等7項貨品稅則，現行稅率超過入會承諾稅率，因此針對貨品第一欄關稅稅率（1.7％至9％），三讀通過條文修正至約束稅率（免稅至6％）。

因應行政院組織改造之機關名稱變更，三讀通過條文修正增註18項；另稅則第87章增註二十施行期限屆滿，無繼續必要，予以刪除。

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