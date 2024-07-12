為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

馬紹爾3043項農工產品免稅 我立院三讀通過

財政部。（資料照）

財政部。（資料照）

2024/07/12 22:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕為履行台馬（馬紹爾）經濟合作協定我方關稅減讓承諾，符合世界貿易組織（WTO）規範及配合行政院組織改造，立法院會今天三讀通過「海關進口稅則部分稅則修正案」，馬紹爾農業與工業產品部份關稅修正至免稅及約束稅率。

深化臺馬雙邊經貿關係，有助我經營太平洋地區經貿及合作關係；彰顯我國遵守WTO規範及減讓之承諾。

本次修正稅則8位碼稅號之第2欄稅率3043項、修正稅則8位碼稅號之第1欄稅率7項、修正增註18項及刪除增註1項。

關稅減讓承諾部分，三讀通過條文明定，原產自馬紹爾之農業及工業產品計稅則3043項，第2欄關稅稅率修正至免稅。

依據WTO秘書處對我國貿易政策檢討報告及國際商品統一分類制度（HS）2017年版關稅減讓彙總表之檢核報告，百蟎克、鋼鐵製刀柄、家用分門冷凍冷藏箱與腳架等7項貨品稅則，現行稅率超過入會承諾稅率，因此針對貨品第一欄關稅稅率（1.7％至9％），三讀通過條文修正至約束稅率（免稅至6％）。

因應行政院組織改造之機關名稱變更，三讀通過條文修正增註18項；另稅則第87章增註二十施行期限屆滿，無繼續必要，予以刪除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林修民 半導體看天下》不是只要免關稅和有資本 就可以當第二個台積電
2024/07/10 19:02

林修民 半導體看天下》不是只要免關稅和有資本 就可以當第二個台積電
馬紹爾總統：持續當台灣最堅實盟友 盼台參與聯合國、WHO
2024/05/19 19:21

馬紹爾總統：持續當台灣最堅實盟友 盼台參與聯合國、WHO

科技移民潮 這家建案風格獨特 成自住首選
遊客爆買免稅品轉售！日本家電量販店不忍了 出招直接禁賣
2024/05/02 07:06

遊客爆買免稅品轉售！日本家電量販店不忍了 出招直接禁賣
友邦馬紹爾國會議長率團訪台 將晉見賴清德總統
2024/07/12 21:21

友邦馬紹爾國會議長率團訪台 將晉見賴清德總統

台灣中外製藥獲亞洲企業社會責任雙料獎項
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播