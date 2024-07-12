出席謝國樑台北餐敘 陳偉杰：針對基隆市政議題澄清

基隆市長謝國樑12日晚間在北市喜來登飯店宴請黨籍立委、議員，感謝同黨委員、議員在節目上替基隆市府澄清不實資訊。（記者劉信德攝）

2024/07/12 22:07

〔記者黃子暘／新北報導〕基隆市長謝國樑今（12日）晚間在台北市喜來登大飯店，宴請藍營雙北議員及名嘴，感謝他們在電視上幫基隆市府說話，新北市議會國民黨團包括書記長陳偉杰、副書記長江怡臻、議員黃心華出席。

陳偉杰指出，席間與謝國樑談及市政議題，謝國樑也藉此機會把他在市政上的用心、上任至今為基隆的付出說明，也針對外界對他的批評、指控、指教做分析、分享，讓經常上政論節目、有接觸基隆議題的與會者，了解許多東西並非事實；與會者也根據碰到的質問向謝國樑請教，如東岸商場議題，謝國樑澄清法律已還他清白公道，「確實是護市產，不是像外面說搶奪民產、強佔民產」，也針對電動機車、基隆捷運等市政議題詳細說明。

請繼續往下閱讀...

陳偉杰表示，謝國樑希望藉此餐敘面對面溝通、交流，使有上政論節目的同仁，了解基隆目前真實狀況與市府目前政策執行狀況。會中氣氛熱絡，許多與會者都為謝國樑抱不平，也為他加油打氣。

江怡臻說，會中多聊到市政議題，與會者則就在政論節目上遇到的題目，向謝國樑請教；江怡臻認為，謝國樑對於市政瞭若指掌、鉅細靡遺，她很佩服謝國樑增加補助營養午餐費用、鄰長行政費等預算之餘，同時減債9億元，另有兒童樂園啟用、青年電動機車等政策推動，與會者都認為謝國樑守護基隆市產，不應該被罷免。

黃心華指出，謝國樑這次餐敘邀請雙北、桃園市議員出席，會中感謝大家在節目上經常幫基隆市府的政策辯護、說明，談論內容相當單純，謝國樑也強調自己做了很多，同時幫市府還債九億元，也把上任至今的努力向大家說明。另外，謝國樑與常上政論節目的黨內成員有溝通群組，經常針對議題發布說明，黃心華表示，群組一直在運作，未來會持續透過此群組說明相關市政重點，讓大家知道基隆市政運作狀況。

至於謝國樑是否有提及希望雙北市國民黨議員提供何種協助？陳偉杰回應，沒有特別提及此議題，若有需要，新北市議會國民黨團願意到基隆去，或提供各式協助，與會者都很願意幫忙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法