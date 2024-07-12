大巨蛋案被糾正 蔣萬安：北市做法與監察院說法一致

針對市府遭監院糾正，蔣萬安表示市府也希望大巨蛋能多元使用，與監院說法一致。（記者甘孟霖攝）

2024/07/12 12:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋能否舉辦演唱會備受關注，監委林盛豐、王美玉昨（11日）表示，北市府漠視其他非體育如演唱會使用的適法性，導致紛爭不斷；內政部未正視大巨蛋多元化複合使用需求，為此監察院通過對台北市政府、內政部糾正案。對此，台北市長蔣萬安今表示，市府也希望大巨蛋能多元使用，跟監察院提出的說法一致。

蔣萬安今出席「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展開幕典禮」受訪表示，他的團隊上任後面對大巨蛋問題秉持務實態度，包括上任後積極跟各方協調，讓大巨蛋完工啟用，也舉辦了國際賽事。

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他說，接下來大家期待的演唱會，市府也積極溝通，感謝議會協助，北市府再度發文內政部，並得到就依照地方自治條例來辦理，市府希望一關關克服困難、積極溝通，也希望大巨蛋能夠多元地使用，這樣的做法也跟監察院提出的說法一致。

媒體追問這是卡在內政部沒有明確規範？蔣萬安回應，市府積極跟內政部溝通，內政部也回得很清楚，就是回到2017年的函示內容，接下來等遠雄完成消防驗證，將資料送到市府後，市府就會跨局處審查，依據《臺北市大型群聚活動安全管理自治條例》，以及相關規定來辦理。

有媒體問到台北、上海雙城論壇時間是否底定？蔣萬安未多作說明，僅表示只要一切確定，就會向大家說明。

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