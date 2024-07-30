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遺憾！在野黨不出席 王定宇：台灣立委無法參加IPAC內部會議

民進黨立委王定宇（右二）昨款宴IPAC成員。（資料照，王定宇國會辦公室提供）

民進黨立委王定宇（右二）昨款宴IPAC成員。（資料照，王定宇國會辦公室提供）

2024/07/30 10:41

〔記者謝君臨／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會今天在台北召開，也是IPAC首度在台灣舉辦，台灣立委卻無法出席。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇指出，IPAC強調「跨黨派」，各國都要朝野同時參與，由於中國國民黨拒絕接觸、參與，台灣至今遲遲無法入會，台灣立委也無法出席今天的內部會議，非常遺憾。

王定宇表示，在中國用盡各種方法威脅台灣之下，IPAC首次在非會員國台灣舉辦會員峰會，這是表達IPAC超過33國會員對台灣的支持。

他說，IPAC是國會結盟組織，每一個會員國必須要有朝野政黨的人物擔任聯席主席，才能成為會員國，台灣在很多年前，包含他都提出申請入會，但因為主要在野黨國民黨和其他政黨拒絕接觸、參與IPAC，所以最符合IPAC跨國對中政策聯盟性質的台灣，卻遲遲無法入會。

王定宇指出，這次IPAC選擇在台灣召開峰會，仍秉持希望跨黨派參與原則，原來今天正式議程10時到11時30分舉行內部會議，如果台灣能有跨黨派成員參加，我們是可以列席參與，但在週一前沒看到在野黨出席徵兆，IPAC基於內部規定，所以早上的內部會議台灣立委就無法參加，這非常讓人遺憾。

他無奈表示，超過25國、49位國會議員來台舉辦大型國際會議，結果地主國卻因內部因素無法與會，不過，上午11時30分後，包含午宴、總統賴清德演講，台灣立委可以全程參與，原則上在今天議程有變更的部分就是內部會議。

王定宇指出，台灣在野黨不曉得是因為怕中國不高興，因為中共拚命阻撓多國議員來台，所以這49位各國國會議員無懼中國阻撓來台，在台灣身為東道主，希望在野黨不管藍、白還是能夠有人出席，展現台灣對外一致、發展國家外交，更重要是站在反共產獨裁，支持民主自由價值上，大家可以共同與會。

他說，若在野黨無法出席早上10時會議，礙於IPAC規定，台灣立委就無法參加，這不能去怪罪別人，「這是我們內部的問題」，也希望在野黨站在台灣利益、價值上，而不是單純畏懼中共淫威、害怕中國不高興，就不敢參與，「我們還是歡迎這49位各國國會議員，這是台灣的外交盛事，我們把它辦好，善盡東道主之誼」。

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