王鴻薇指公視違反選罷法宣傳罷免案 向NCC、選委會檢舉

國民黨立委立委王鴻薇、林沛祥今舉行記者會，指控公視目「台灣記事簿」中「拆樑行動―新世代的政治參與」單元內容違反「公職人員選舉罷免法」。（記者塗建榮攝）

2024/07/30 11:16

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委王鴻薇、林沛祥今舉行記者會，指控公視台語台節目「台灣記事簿」中「拆樑行動―新世代的政治參與」單元內容違反「公職人員選舉罷免法」第49條宣傳罷免，11分鐘播出，但基隆市長謝國樑回應罷免只有7秒。她已向基隆市選委會、國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉，並去函要求下架該節目。

王鴻薇指出，公視台語台新聞專題「台灣記事簿」中「拆樑行動-新世代的政治參與」單元內容違反選罷法，播報基隆市長謝國樑罷免案，以片面、支持罷免案之報導內容陳述。

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王鴻薇批評，顯然公視台語台根本完全不演了，這到底是什麼惡質媒體？如此目無法紀公然踩線，公視膽敢領納稅錢淪落去當黨媒。

林沛祥說，該節目播報具有支持罷免案之宣傳，以發起人等相關團體之陳述視角進行單方面報導，針對被罷免方僅有7秒提及「面對超過4萬份罷免連署書，謝國樑卻是沒針對罷免理由回應」，明明基隆市府針對相關爭議過去都有回覆，該節目為何不能引用？這種惡意的節目內容安排，擺明就是要協助罷免，假公廣媒體身份，進行政治鬥爭。

與會律師柯晨晧表示，依照「公職人員選舉罷免法」第49條第2項：「公共廣播電視台及非營利之廣播電台、無線電視或有線電視台不得播送競選及支持或反對罷免案之宣傳廣告」。初步來看確實有違法之虞，公視應向社會釐清事實，如果確實有涉法，應主動下架該節目。

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