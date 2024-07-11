漠視大巨蛋演唱會需求被糾正 內政部：檢討建物防火避難設計

內政部。（記者李文馨攝）

2024/07/11 18:49

〔記者李文馨／台北報導〕監察院教育委員會今通過對台北市政府、內政部的糾正案，指內政部未正視大巨蛋如演唱會等多元化複合使用需求。對此，國土管理署長吳欣修今（11）日於部務會報會後記者會表示，對於未來多元複合建築的建築物型態、防火避難空間的設計，內政部會再重新檢討。

監察委員林盛豐、王美玉表示，台北市政府2006年簽訂BOT合約起，即知悉大巨蛋除體育館使用外，另有藝文表演、集會及展覽等使用方式，北市政府漠視其他非體育如演唱會使用的適法性，導致紛爭不斷；內政部亦未正視大巨蛋多元化複合使用需求。監察院教育委員會今日通過對台北市政府、內政部的糾正案。

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對此，吳欣修表示，重點是源自於最早都市計畫所核准的內容，由於內容相當多元，對於後面建築物的適用型態、防火避難空間規劃設計，監察院認為應該更多元設計。

吳欣修說明，以建築型態、防火避難設計來講，基本上都是分項，但是採較嚴格的方式來處理，這點並不會有這樣的困難存在。監察院是基於希望內政部在考量這種多元複合建築時，在建築物型態、防火避難空間的設計，是不是還可以有再精進部分，內政部會再重新檢討。

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