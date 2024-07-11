李遠稱移除蔣中正銅像應考量「族群撕裂」 台灣社4聲明駁斥

中正紀念堂蔣中正銅像。（資料照）

2024/07/11 19:59

〔記者林哲遠／台北報導〕為推動轉型正義，國防部與文化部協調將三軍儀隊撤離中正紀念堂，移到自由廣場表演，文化部長李遠日前提及，移除蔣中正銅像必須要考量撕裂族群主張，台灣社等多個本土社團今日發布四點聲明反駁，並抨擊李遠的言論正是一種以族群因素干擾轉型正義的反民主思想，在弱化台灣人民的民主信念。

台灣社、北社、中社、南社、台灣東社、客社、台灣教師聯盟等多個本土社團今日提出四點聲明，首先，全世界的民主先進國家，都必須經歷自民主建立階段進入民主深化階段的過程，過程中最重要就是落實轉型正義。所謂的正義是落實自由價值、民主價值、人權價值與法治價值，轉型正義就是「以正義為標準，制裁獨裁者，彌補受難者」；其次，只有實踐轉型正義，才可以使整個民主體制更加穩定與完善，達成先進民主國家的民主深化。

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本土社團提及，再者，各個國家的「民主轉型」手段不同，例如，德國、保加利亞、玻利維亞、南韓等，對前獨裁集團採取嚴格的刑事懲罰；台灣、南非是採取溫和的真相調查方式，只求還原歷史真相、彌補受難者、移除一切威權遺緒。其共通點就是，轉型正義是要制裁做出不正義行為的人，要彌補受到不正義傷害的人，這與個人的族群、血緣、宗教、性別等因素無關，全世界的標準皆是如此。

本土社團指出，其三，台灣自1986民主化以來，就有內外反民主勢力，不斷在破壞台灣的民主的穩定性。最主要的破壞方式，就是散佈一種阻礙轉型正義的反民主思想。以撕裂族群為名義阻礙轉型正義工作，利用族群因素凌駕轉型正義，癱瘓整個轉型正義工程。當文化部長說出：「移除蔣中正銅像必須要考量撕裂族群」，正是一種以族群因素干擾轉型正義的反民主思想，在弱化台灣人民的民主信念。

最後，本土社團表示，現在台灣的民主體制正受到嚴重的攻擊，必須貫徹轉型正義堅定台灣人民的民主信仰，使民主體制更加穩定與完善。掃除蔣介石銅像乃是對正義價值的公開認證，是政府對自由、民主、人權與法治價值的宣示，這是轉型正義無可迴避的工作，也是台灣人民所追求的正義。

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