為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

導演官少校因漢光進駐澎湖卻猝逝 陸軍：積極協助家屬

圖為陸軍參謀長陳建義中將。（資料照）

圖為陸軍參謀長陳建義中將。（資料照）

2024/07/09 16:56

〔記者吳哲宇／台北報導〕針對7月25日即將登場的澎湖漢光演習，因應兩岸局勢日趨緊張，澎湖將舉行歷年規模最大的實兵實彈演習，因此軍方傳媒系統陸續進駐澎湖，隸屬於陸軍司令部電視製作中心的蘇志鴻少校，甫於8日進駐澎湖，今（9）日傳出清晨起床自主運動，不明原因昏倒，緊急送往三總澎湖分院搶救，仍宣告不治死亡。對此陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，事發後立刻通知家屬，並協助前往澎湖了解案情，全案會由憲兵跟檢方完成相關釐清。

國防部今日召開「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」說明記者會，媒體詢問有關陸軍司令部電影劇導演官少校因漢光進駐澎湖後卻發生意外逝世一事。陳建義說，首先對於今天早上澎湖地區陸軍同仁發生的憾事，深表不捨。

陳建義說明，該案是司令部一位同仁因為公務到澎湖地區，晨間在營區自主運動時，不明原因昏倒。

陳建義指出，該員由單位救護車、衛生排長送往澎湖三軍總醫院分院，但搶救之後仍不幸辭世。他說，這件事後便立刻通知家屬，並積極協助家屬前往澎湖了解相關案情，由於是營區內事件，全案會由憲兵隊跟檢方完成相關釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
漢光演習實彈實兵操演 陸軍司令部導演官甫進駐澎湖猝逝
2024/07/09 10:26

漢光演習實彈實兵操演 陸軍司令部導演官甫進駐澎湖猝逝
早點名手機鬧鐘響不停 赫見海軍飛彈快艇一兵猝逝
2024/03/29 14:59

早點名手機鬧鐘響不停 赫見海軍飛彈快艇一兵猝逝

S廊帶與亞灣建設 小港輕豪宅高CP值
今年已有17位國軍自殺 民團籲顧立雄重啟軍冤委員會
2024/06/24 15:40

今年已有17位國軍自殺 民團籲顧立雄重啟軍冤委員會
陸軍官校入伍生墜樓傷重不治 死因待調查
2024/07/07 23:49

陸軍官校入伍生墜樓傷重不治 死因待調查

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播