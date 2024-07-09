導演官少校因漢光進駐澎湖卻猝逝 陸軍：積極協助家屬

圖為陸軍參謀長陳建義中將。（資料照）

2024/07/09 16:56

〔記者吳哲宇／台北報導〕針對7月25日即將登場的澎湖漢光演習，因應兩岸局勢日趨緊張，澎湖將舉行歷年規模最大的實兵實彈演習，因此軍方傳媒系統陸續進駐澎湖，隸屬於陸軍司令部電視製作中心的蘇志鴻少校，甫於8日進駐澎湖，今（9）日傳出清晨起床自主運動，不明原因昏倒，緊急送往三總澎湖分院搶救，仍宣告不治死亡。對此陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，事發後立刻通知家屬，並協助前往澎湖了解案情，全案會由憲兵跟檢方完成相關釐清。

國防部今日召開「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」說明記者會，媒體詢問有關陸軍司令部電影劇導演官少校因漢光進駐澎湖後卻發生意外逝世一事。陳建義說，首先對於今天早上澎湖地區陸軍同仁發生的憾事，深表不捨。

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陳建義說明，該案是司令部一位同仁因為公務到澎湖地區，晨間在營區自主運動時，不明原因昏倒。

陳建義指出，該員由單位救護車、衛生排長送往澎湖三軍總醫院分院，但搶救之後仍不幸辭世。他說，這件事後便立刻通知家屬，並積極協助家屬前往澎湖了解相關案情，由於是營區內事件，全案會由憲兵隊跟檢方完成相關釐清。

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