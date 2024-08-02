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AIT公布新任正副發言人 外交資歷豐富歷遍各大洲

AIT新任發言人蘇柏朋（Pope Thrower）。（AIT提供）

AIT新任發言人蘇柏朋（Pope Thrower）。（AIT提供）

2024/08/02 19:36

〔記者方瑋立／台北報導〕美國在台協會（AIT）今（2）日宣布，新任發言人及副發言人由蘇柏朋（Pope Thrower）、李安德（Andy Dilbert）接任，兩人外交經驗豐富，轉駐台灣前皆曾外派至日、韓、中及中東、北非各國。

AIT指出，新任發言人蘇柏朋到職前為美國駐南韓首爾大使館文化官，也曾任負責日、韓兩國的公眾外交協調官、美國駐越南河內大使館發言人，以及美國駐巴基斯坦伊斯蘭馬巴德大使館助理發言人，甚至曾派駐中國成都。

在進入美國國務院服務前，蘇柏朋曾於中國東北地區的幾所大學任教，也曾在佛羅里達州立大學巴拿馬市分校擔任通訊和出版專員。蘇柏朋來自佛羅里達州狹地，現與夫人和孩子同住台北。

此外，AIT副發言人李安德曾任美國駐阿爾及利亞大使館發言人、美國駐以色列大使館擔任過副文化官，也曾在美國駐海地大使館擔任文化與教育官，並於美國國務院教育文化事務局擔任政策官，並有在摩洛哥卡薩布蘭加及厄瓜多惠夜基市的派駐經歷。

李安德是杜克大學國際研究學士，後於開羅美國大學取得應用語言學碩士學位。在加入美國國務院之前，他主要教授英語非母語的學生。

AIT新任副發言人李安德（Andy Dilbert）。（AIT提供）

AIT新任副發言人李安德（Andy Dilbert）。（AIT提供）

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