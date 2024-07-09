漢光演習實彈實兵操演 陸軍司令部導演官甫進駐澎湖猝逝

澎湖漢光演習即將舉行，路上處處可見戰車移動。（記者劉禹慶攝）

2024/07/09 10:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對7月25日即將登場的澎湖漢光演習，因應兩岸局勢日趨緊張，澎湖將舉行歷年規模最大的實兵實彈演習，因此軍方傳媒系統陸續進駐澎湖，隸屬於陸軍司令部電視製作中心的蘇志鴻少校，甫於8日進駐澎湖，今（9）日傳出清晨起床自主運動，不明原因昏倒，緊急送往三總澎湖分院搶救，仍宣告不治死亡，軍方已派員協助處理相關後事事宜。

根據了解，陸軍司令部電影劇導演官蘇志鴻少校，9日清晨6時許在光華營區進行晨操時，因不明原因昏倒，當場失去生命跡象，雖經緊急送往三軍總醫院澎湖分院急救，但仍於清晨6時52分宣告不治，至於詳細死因仍有待進一步調查釐清。

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陸軍司令部對此深感心痛與不捨，已責派高階幹部抵澎，全程協處及家屬聯繫，全案現由澎湖憲兵隊調查中；後續陸軍司令部將配合澎防部，全力協助家屬處理治喪及撫卹等事宜，並持恆落實保健宣教及運動風險管控，確維官兵健康及安全。

蘇志鴻少校是政戰學院94年班畢業，隸屬於陸軍司令部電視製作中心，此次因公務派往澎湖，拍攝澎湖漢光演習精彩畫面，準備進行部隊大內宣，不料首日進駐就發生意外，蘇志鴻的同學說他體能很好，並未聽聞身體有任何問題，對於在運動過程發生猝逝意外，都無法相信，目前只能靜待調查結果出爐 才能釐清死因。

漢光演習海陸空軍精銳盡出，海軍軍艦也加入演習。（記者劉禹慶攝）

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