著軍裝現身莒光日 賴清德勉國軍：保衛主權、捍衛民主

今起3天為國軍精神戰力週，總統賴清德（中）首日上午8時10分身穿軍裝在莒光園地影片現身、與戰鬥機聯隊官兵對談。（青年日報提供）

2024/07/09 09:44

〔記者陳昀／台北報導〕今起3天為「國軍精神戰力週」，總統賴清德今天（9日）上午8時10分穿軍裝在莒光園地節目現身、與戰鬥機聯隊官兵對談，這是他首次以三軍統帥身分在莒光園地談話，也是首位參加精神戰力週的總統。賴清德指出，人數與武器裝備的多寡固然重要，也不完全代表國家的軍事能力，以多勝少的案例比比皆是，他會積極落實「和平四大支柱行動方案」強化國防和不對稱戰力，也希望全體國軍牢記，我們是為保衛主權、捍衛民主自由而存在。

賴清德日前前往台中清泉崗基地視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，並以錄影方式為「國軍精神戰力專案教育」錄製勗勉談話，為準備漢光演習的國軍加油打氣，影片今天在莒光園地播出。賴清德抵達後，首先視察漢光演習任務前的飛機維保檢查，接著與戰鬥機聯隊官兵進行對談，並回應官兵提問。

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賴清德指出，漢光演習是每年國軍最重要的演訓，在此之前國防部的「精神戰力專案教育」，凝聚國軍的精神意志，也堅定保家衛國的信念，「總統是三軍統帥，國軍的事就是我的事」，他當然要傾聽大家的聲音、了解大家的需求，與大家站在一起，相信只要大家站在一起、團結一致、全力以赴，一定可以讓國人及全世界看到我們守護國家的決心。

被問及「國防自主」是否會讓民眾產生為戰爭做準備的錯覺？賴清德回應，有些民眾可能有疑慮，追求和平是我們始終堅持的方向，但我們要的是有穩固基礎、靠自己實力所建立的「真和平」，這個基礎就是自我防衛的力量。國軍每天執行勤務訓練流下的每一滴汗水，向世界證明國軍是一流的軍隊，具備一流的堅實戰力，更是讓國家安全、讓國人放心、讓敵人不敢輕舉妄動的鋼鐵勁旅，希望國軍面對相同詢問時可以自信回應，「我們是為了和平而訓練，更是為了守護民主自由而做準備」。

針對如何有效發揮不對稱戰力守護台海和平，賴清德指出，軍事實力的強弱不是用單純的數學加減法來計算，人數與武器裝備的多寡固然重要，也不能完全代表一個國家的軍事能力。歷史上，以少勝多的案例比比皆是，以嶄新思維贏過守舊敵人的經驗更是不計其數，不對稱作戰的思維是「避其鋒、擊其弱」，利用台灣周邊的海峽和地理環境，建構多層次的防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，以「防衛固守，重層嚇阻」的戰略，確保國土的安全。

他強調，台灣雖然小，但位處第一島鏈關鍵位置，有著極重要的戰略地位，未來，他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防和不對稱戰力就是其中一個重要支柱，台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，希望大家一起讓台灣成為世界和平的舵手、世界繁榮的推手。

關於如何防止中國利用各種手段滲透國軍。賴清德表示，希望全體國軍弟兄姊妹能夠牢記，我們是為全體國人服務的軍隊，是為了保衛主權、捍衛民主自由而存在，中國的滲透和刺探不會停止，無論士兵、士官或軍官，無論志願役或義務役，都要強化保防工作，更要時刻警惕，注意自己的資安，不要落入陷阱。

賴清德提到，他在金門太武山當醫官服役的時候，雖然大家來自台灣各地，但都深知「同島一命」的精神，更知道因為有我們在這裡，我們心愛的家人朋友、熟悉的日常生活才會在那裡，政府會持續強化各部隊的保防工作，如果每位國軍弟兄姊妹都能警惕在心，相信我們也可以防患於未然。賴總統也致贈結合三軍武器裝備及「捍衛民主」主題的盾型臂章予官兵，象徵我們守護民主自由的決心，以及國軍是維持台海及區域和平穩定的堅實後盾。

總統致贈結合三軍武器裝備及「捍衛民主」主題的盾型臂章予官兵，象徵我們守護民主自由的決心，以及國軍是維持台海及區域和平穩定的堅實後盾。（青年日報提供）

總統致贈結合三軍武器裝備及「捍衛民主」主題的盾型臂章予官兵，象徵我們守護民主自由的決心，以及國軍是維持台海及區域和平穩定的堅實後盾。（青年日報提供）

今起3天為國軍精神戰力週，總統賴清德首日上午8時10分身穿軍裝在莒光園地影片現身、與戰鬥機聯隊官兵對談。（青年日報提供）

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