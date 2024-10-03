朝野「和解飯」選定米其林名店 吳思瑤預告帶「兩意」大禮

吳思瑤（右）強調，對於總預算案的審查，不只行政院及立法院負有憲政義務，朝野政黨也同樣有責任，執政團隊將帶著誠意和善意，盼能化解僵局、帶給人民真正的大禮。（資料照）

2024/10/03 15:49

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院長卓榮泰及立法院長韓國瑜明晚邀朝野黨團餐敘，盼為明年度中央政府總預算案拆彈，地點訂於曾獲米其林必比登推薦的江浙餐廳「點水樓」，鄰近立法院的懷寧店。民進黨團幹事長吳思瑤今（3）日強調，對於總預算案的審查，不只行政院及立法院負有憲政義務，朝野政黨也同樣有責任，執政團隊將帶著誠意和善意，盼能化解僵局、帶給人民真正的大禮。

藍白立委挾席次優勢，屢次阻擋總預算案排入立法院議程。卓榮泰上月拜會韓國瑜，主動提及邀請朝野黨團幹部餐敘後，雙方同意共同邀約，時間訂於明天晚間。總統府副秘書長張惇涵昨受訪時，引用韓名言喊話「莫忘世上苦人多」，引發討論。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤今接受本報訪問表示，張惇涵意指總預算案關乎人民福祉及國家建設，希望能盡速審查，且這句話出自韓國瑜的金句，並沒有任何嘲諷或針對性；這其實是提醒每位從政者，所做的每個政策決定或政治都不能逾越人民需求，在野黨顯然是多慮了。

至於藍營質疑府院扮「黑白臉」的說法，吳思瑤說，執政團隊的立場一致，念茲在茲的是人民的需求，就如同卓榮泰日前所言「不分朝小野大，人民最大」，並沒有誰在扮黑臉，都是帶著滿滿的誠意和善意，正向期待能解開總預算案的僵局。

吳思瑤強調，總預算案能否順利審查，行政院與立法院做為憲政機關，皆負有憲政忠誠義務和責任．而朝野政黨也同樣有責。在野黨一直要求要帶什麼好處，但事實上，並非只有執政黨需要準備大禮，希望朝野能透過這場餐敘，帶給人民真正的大禮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法