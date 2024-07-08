前考試院副院長李逸洋駐日？謝長廷未否認：駐外人事很難保密

駐日代表謝長廷今舉行任內最後一次例行記者會。 （記者林翠儀攝）

2024/07/08 21:59

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕對台灣媒體近日報導，前考試院副院長李逸洋將任下屆駐日代表一事，謝長廷今天表示，報導的消息並非政府正式的公布的消息，所以還不算數。不過他也語帶玄機地表示，駐外大使的人事通常很難保密，很可能是在手續進行中外洩。

即將卸任駐日代表的謝長廷，今天舉行任內最後一次例行記者會，被問及新任代表的人事，他並未正面回答，但表示政府很重視台日關係，所以盡量找到院長級也會日文的人選。

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謝長廷在之前的例行記者會中曾向駐日台媒透露，接任人選是「大家都認識，而且會講日文」，引來了很多猜測，甚至有駐日台媒記者猜測出曾擔任立院台日交流聯誼會會長的現任監察院副院長李鴻鈞。謝長廷說猜對姓氏已經很厲害了，因為要在百家姓中猜對姓氏也很不容易。不過他也強調，駐外大使的任命有很多程序，現在手續還在進行中。

對於下任大使的建議，謝長廷表示，會講日語還是比較好，因為有時需要打緊急的電話，如果能夠直接和日方通話，比較不會有隔閡。他表示，像他這種年紀的人，會講日語的不是留日，就是家裡會講日語，所以政府要找一個院長級又會講日語的人，真的很不容易。

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