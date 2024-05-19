午宴美國特使團 蔡總統：接續執政團隊將讓台灣實力更強

美國特使團由前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage，見圖）共同率團。（資料照）

2024/05/19 20:06

〔記者陳昀／台北報導〕總統府晚間指出，蔡英文總統今天午間在寓所，宴請美國出席我國第16任總統暨副總統就職典禮特使團。蔡總統歡迎並感謝訪賓來台展現美國對台灣的友好支持，並表示，相信接續的執政團隊加入新成員後，將讓台灣的實力更加堅強。

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）等，今由外交部長吳釗燮、AIT台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同與總統餐敘，總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄也在座。

請繼續往下閱讀...

蔡英文在餐敘時感謝特使團來台，展現美國一直以來對台灣的支持，也很高興能如同朋友一般，討論雙方共同關切的議題。蔡英文說，雖然即將卸任，但她很高興新任政府的領導人來自同樣的政府團隊，將有助於各項重要國政的持續推動，也相信未來執政團隊加入新成員後，實力將更加堅強。

總統府指出，訪團成員也肯定台灣順利完成總統大選，並再次感謝蔡總統過去8年來的貢獻，他們有信心總統當選人賴清德未來執政，將延續蔡總統的政策，持續提升台美友好關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法