為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

午宴美國特使團 蔡總統：接續執政團隊將讓台灣實力更強

美國特使團由前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage，見圖）共同率團。（資料照）

美國特使團由前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage，見圖）共同率團。（資料照）

2024/05/19 20:06

〔記者陳昀／台北報導〕總統府晚間指出，蔡英文總統今天午間在寓所，宴請美國出席我國第16任總統暨副總統就職典禮特使團。蔡總統歡迎並感謝訪賓來台展現美國對台灣的友好支持，並表示，相信接續的執政團隊加入新成員後，將讓台灣的實力更加堅強。

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）等，今由外交部長吳釗燮、AIT台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同與總統餐敘，總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄也在座。

蔡英文在餐敘時感謝特使團來台，展現美國一直以來對台灣的支持，也很高興能如同朋友一般，討論雙方共同關切的議題。蔡英文說，雖然即將卸任，但她很高興新任政府的領導人來自同樣的政府團隊，將有助於各項重要國政的持續推動，也相信未來執政團隊加入新成員後，實力將更加堅強。

總統府指出，訪團成員也肯定台灣順利完成總統大選，並再次感謝蔡總統過去8年來的貢獻，他們有信心總統當選人賴清德未來執政，將延續蔡總統的政策，持續提升台美友好關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔡總統接見日本財團會長笹川陽平 盼支持新政府、協助入CPTPP
2024/05/19 14:16

蔡總統接見日本財團會長笹川陽平 盼支持新政府、協助入CPTPP
蔡總統：巴拉圭總統貝尼亞與賴清德 將率台巴繼續並肩同行
2024/05/19 19:57

蔡總統：巴拉圭總統貝尼亞與賴清德 將率台巴繼續並肩同行

2025碳費開徵 新成屋銷售量創新高
馬紹爾總統：持續當台灣最堅實盟友 盼台參與聯合國、WHO
2024/05/19 19:21

馬紹爾總統：持續當台灣最堅實盟友 盼台參與聯合國、WHO
接見新加坡慶賀團 蔡英文：盼支持台灣入CPTPP
2024/05/19 19:42

接見新加坡慶賀團 蔡英文：盼支持台灣入CPTPP
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播