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國民黨中常委質疑組改案違反黨章 擬要求暫緩推動組改

孫健萍指出，他支持黨的改造，但必須按照黨章規定進行，不是朱立倫（見圖）一人說了算。（記者王藝菘攝）

孫健萍指出，他支持黨的改造，但必須按照黨章規定進行，不是朱立倫（見圖）一人說了算。（記者王藝菘攝）

2024/03/19 20:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨第21屆第1任中常會於本月6日通過組織改造方案，要將黃復興黨部裁撤併入地方黨部，以及中央黨部要新設數位青年部，黨中央並規劃改造後的黨機器於4月正式上路，但國民黨新任中常委孫健萍以違反黨章為由，將於明日中常會提案主張組改案無效，原本各項組織改造、降編、整併措施應全數暫緩，待所有正當法律程序完成後才能續行。

據了解，孫健萍的提案已經獲得另一中常委邱素蘭連署，還有其他中常委也考慮連署，黨中央方面已經展開溝通。

本月13日才上任的國民黨第21屆第2任中常委孫健萍在提案中指出，第21屆第1任中常會本屬「看守」性質，不得議決組織改造及重大人事案，同時根據黨章第20條第6項規定，組織改造須經中央委員全體會議決定，因此第21屆第1任中常會6日通過的組織改造案違反黨章規定，應屬無效，並要求黨主席朱立倫應於1周內向中常會提交改造委員名單、改造委員會進程以及中央委員會議臨時會、臨時全代會召開日程，以利中常會審議。

孫健萍接受媒體指出，他支持黨的改造，但必須按照黨章規定進行，不是朱立倫一人說了算，近日有老黨員向他哭訴，國民黨不能對死忠的黃復興有過河拆橋的行為，而且黃復興也絕對不是國民黨的包袱。

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