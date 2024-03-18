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國會改革法案審查改為專題報告 吳宗憲：事緩則圓

立法院司法委員會國民黨籍召委吳宗憲。（資料照）

立法院司法委員會國民黨籍召委吳宗憲。（資料照）

2024/03/18 20:01

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會21日議程，原排定審議攸關國會改革的相關法案。民進黨團總召柯建銘則說，若國民黨團執意而為，將會對相關法案提出復議。司法委員會國民黨籍召委吳宗憲今（18）日接受媒體採訪時表示，考量國會和諧，且要讓事情成，絕對不是硬幹才會成，事緩則圓，因此變更議程改為專題報告。

司法委員會21日原排審民眾黨團和多位國民黨立委所擬具的包括「刑法」、「立法院職權行使法」等多項修正草案，內容涵蓋擴大立委調查權、總統赴立院報告國情咨文採即問即答等爭議內容。若經復議，在院會處理復議案前，委員會不能排審這些議案。

對此，柯建銘昨受訪表示，希望先召開公聽會，等待民進黨團版本併案審查，若國民黨團執意而為，他會對所有國會改革法案提出復議，這樣也無法排審，「有需要動干戈嗎？」柯今再重申，國會改革議題何其大，也是本會期重中之重，大家有不同看法，應該讓公聽會先走。

在柯建銘呼籲下，司法委員會21日議程今變更為邀請立院秘書長列席就「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告及備詢。

對於變更議程原因，吳宗憲表示，很多人關心國會改革議題，本來要排審查，但民進黨有很多不同想法；他認為，國會內部盡量以和諧為主，也歡迎民進黨團提國會改革、立法院職權行使法的版本，稍微緩一下，但該努力的還是要努力；因此，他將原本審查的時間改為專題報告，大家來溝通。

吳宗憲說，之前民進黨團在國會擁有過半席次，面對萊豬進口、勞基法二修等議題，造成朝野鬧翻、社會撕裂，「這種狀況大家還要再走一次嗎？」他覺得不宜，現在還有時間，大家可以靜下來好好談一談，否則硬幹下去，立院又大爆炸、分裂，大家應該想的是，如何讓法案順利推動下去，況且要讓事情成，絕對不是硬幹才會成，很多時候事緩則圓，大家再討論，也許不會是壞事。

立法院司法及法制委員會。（資料照）

立法院司法及法制委員會。（資料照）

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