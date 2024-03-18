金門2釣客漂流到福建被中國海警救起 國台辦回應了

金門出動海、岸巡人員漏夜在岸際以強光，搜尋失聯的2名金門釣客。海巡署證實，2男子因油料耗盡而漂流至中國圍頭海域，被中國海警尋獲，雙方正協調人員接返方式中。（海巡署提供）

2024/03/18 20:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕金門2名釣客昨天（17日）出海釣魚失聯，我國海巡署證實2人人因油料耗盡，疑「迷航」越界到福建圍頭一帶被中國海警救起，目前正在與對岸協調接返方式。對此，中國國台辦今（18日）晚給出回應。

綜合中媒報導，金門吳姓、胡姓釣客昨天上午乘坐波特船從金門溪邊出海釣魚，不料在北碇島海域一帶失聯，擔心的家屬於昨晚報案。海巡人員獲報漏夜在濃霧下搜尋無著，所幸今天有消息證實，2名釣客因油料耗盡，加上大霧迷航到福建圍頭一帶，被中國海警救起，今晨4點多打電話向家裡報平安，後續將協助家屬盡早將2名釣客接回。

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對此，國台辦今晚表示，福建海警18日凌晨在圍頭灣海域發現來自金門的2名釣客，立即展開醫療救助和人道關懷，提供熱水、食物、棉服等，並派專人陪護，目前2名釣客身體狀況無虞，福建當局將盡快安排人船返回金門。

國台辦宣稱，中方秉持「以人民為中心」，向來重視兩岸人民財產安全，「兩岸本是一家人，海上突發險情時雙方互相救援、守望相助是理所應當，體現了人道主義精神，更彰顯了兩岸同胞之間的血脈感情」。

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