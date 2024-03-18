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非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素 今應邀率團抵台訪問

非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素伉儷應我國邀請，今日下午搭乘阿聯酋EK366班機抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）親自在機場迎接。（記者姚介修攝）

非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素伉儷應我國邀請，今日下午搭乘阿聯酋EK366班機抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）親自在機場迎接。（記者姚介修攝）

2024/03/18 17:10

〔記者姚介修/桃園機場報導〕我國非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素今日應邀率團來台訪問。戴羅素在機場表示，此行是為了加强台灣和史瓦帝尼王國之間長期存在的關係，期待這一次訪問，能有豐碩長期合作的成果。

​非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素（H. E. Russell Dlamini）伉儷今日下午搭乘阿聯酋EK366班機抵台訪問，戴羅素此行是自去年11月接任總理後首次訪台，訪團成員除總理夫人琵莉蕾（Madame Philile Dlamini）外，史國天然資源暨能源部長隆寇凱拉親王（H.R.H. Prince Lonkhokhela）、親王夫人伊梅妲（Inkhosikati LaMabuza Emelda），及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等內閣重要成員也隨團來訪。我外交部長吳釗燮在機場國賓室迎接。

​曾經來台參加我國財團法人國際合作發展基金會訓練班的戴羅素，此行抵台致詞指出，很高興在離開台灣多年後再回到台灣，在此誠摯地感謝台灣政府安排此行並隆重接待與安排，這趟旅程是為了加強台灣與史瓦帝尼王國間長久的雙邊關係，我們期待此行有豐碩成果收穫，並在未來持續發揮效益。

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