侯麗節登場 吳釗燮：盼台灣擁抱印度文化

外交部長吳釗燮致詞。（記者楊堯茹攝）

2024/03/17 12:58

〔記者楊堯茹／新北報導〕印度年度重要節慶「侯麗節（Holi）」今（17日）在新北舉行，印度駐台代表、印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）在外交部長吳釗燮臉上畫上色彩以表祝福。吳釗燮一開口就自稱「印度粉絲」，期望台灣人能擁抱印度文化。

「侯麗節」慶祝活動，現場不僅有印度古典、民族及寶萊塢舞蹈表演，還有美食、色彩體驗攤位，印度駐台代表葉達夫伉儷、外交部長吳釗燮、亞東太平洋司司長藍夏禮及多國駐台使節代表來到現場共襄盛舉。

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「侯麗節」最大的特色是彼此身上互相塗抹顏料，葉達夫也在吳釗燮臉上抹上色彩，為活動揭開序幕。葉達夫致詞時表示，印度跟台灣一樣，有慶祝春天來臨的傳統，希望在台印度人能把台灣當成另一個家；侯麗節也是良善戰勝邪惡的慶典，更象徵打破種姓制度、男女老少平等，希望能和台灣朋友分享。

他接著指出，印度與台灣雙邊合作日益深化，在人民與人民之間如此，在經貿、半導體產業、文化之間，更是如此；期望台印能接受並慶祝彼此的文化。

吳釗燮則說，這是他首次參與侯麗節，「大家都知道我是印度的粉絲」，他曾看過印度外長出席侯麗節慶祝活動，身上抹上五彩繽紛的色彩，他立刻跟外交部同仁表達出席意願。

他強調，印度與台灣都是蓬勃、具有韌性的民主；印度來台留學生屢創新高，期望外來雙邊持續深化在商貿、教育以及文化的關係。

他也提到，「侯麗」與中文的厚禮同音，也與台語的「給你」發音類似，期望這天能「給你厚禮」，台灣人也能擁抱印度文化。

印度「侯麗節」通常在三月於印度各地舉行，為當地最繽紛的慶典之一，親朋好友會交換禮物、互扔裝有彩色顏料的水球，也會燃燒聖火，象徵驅逐邪惡。

外交部長吳釗燮與印度駐台代表、印度台北協會會長葉達夫自拍。（記者楊堯茹攝）

印度駐台代表、印度台北協會會長葉達夫（左）與外交部長合影。（記者楊堯茹攝）

在台印度社群為外交部長吳釗燮戴上象徵喜慶的帕禮頭巾。（記者楊堯茹攝）

亞太司長藍夏禮解釋，帕禮頭巾是印度人慶典時必定會戴上的頭飾。（記者楊堯茹攝）

印度駐台代表、印度台北協會會長葉達夫伉儷、外交部長吳釗燮、亞太司長藍夏禮合影。（記者楊堯茹攝）

印度駐台代表、印度台北協會會長葉達夫致詞。（記者楊堯茹攝）

印度駐台代表、印度台北協會會長葉達夫為外交部長吳釗燮抹上顏料，為侯麗節揭開序幕。（記者楊堯茹攝）

國內外民眾抹上顏料，一起慶祝印度侯麗節。（記者楊堯茹攝）

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