民眾黨提「行政院長人選先經立院假投票」 李文忠：鬧笑話

退輔會副主委李文忠批民眾黨團的提議是直接破壞憲法，不是建立憲政慣例。（資料照）

2024/01/17 10:54

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院民眾黨團昨呼籲，先建立行政院長人選先經立法院假投票的憲政慣例。對此，退輔會副主委李文忠在私底下與友人於通訊軟體的對話直呼「異哉、鬧笑話」，抨擊民眾黨團的提議是直接破壞憲法，不是建立憲政慣例；民眾黨團只能搞譁眾取寵的花招，要成為關鍵少數還有更長的路要走，恐怕要先學習做功課，才能成為一個成熟、負責任的黨團。

李文忠曾於1992年至1999年擔任第二、三屆國民大會代表，並擔任民進黨國大黨團幹事長；李文忠對友人解釋，1997年修憲配合總統直選，行政院長由總統任命之，刪除立法院同意的條文。因此，民眾黨團「行政院長人選先經立法院假投票」的提議是直接破壞憲法，不是建立憲政慣例。

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李文忠指出，其實為解決憲政僵局，該次修憲有「立法院對行政院提出不信任案」（即倒閣），通過後「總統得宣告解散立法院」的配套設計。當時他擔任民進黨國大黨團幹事長，對修憲過程及內容知之甚詳。民眾黨團不循憲政正軌，應該是對憲法一無所知，只能搞譁眾取寵的花招，要成為關鍵少數還有更長的路要走，恐怕要先學習做功課，才能成為一個成熟、負責任的黨團。

李文忠進一步說，當然這樣的憲法內容各界評價不一，台灣迭有再次修憲的倡議。「個人贊成：一、修憲，二、修憲內容包括降低修憲門檻，朝內閣制邁進等」；鑒於修憲極不容易，各黨派必須基於國家長治久安、相互妥協才會有結果。在此之前，只能遵循憲法，建立尊憲的傳統及合憲的慣例。

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