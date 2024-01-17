柯文哲堅持內參民調沒作假 四叉貓：怪年輕人沒出來投票？

網紅四叉貓在臉書PO文嗆柯文哲。（圖擷取自劉宇臉書）

2024/01/17 10:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選13日順利落幕，敗選的民眾黨主席柯文哲16日晚間在臉書向支持者保證「選前民眾黨內參民調沒作假」，還稱這次會輸是因為「無法阻絕棄保」、「爭取更多高齡長者認同」。對此PTT網路紅人「四叉貓」在臉書PO文嗆柯文哲，網友看到貼文後紛紛叫好。

四叉貓在臉書PO文表示「柯文哲：1.我們公布的民調沒有造假，你們可以去看原始未加權的數據。2.我們『全市話』民調跟選舉結果非常接近。（註：那當初你吵啥手機民調，大家都跟你說全手機民調不準確，就你們民眾堂在堅持）3.手機+市話的民調誤差那麼大是因為年輕人都沒出來投票。（註：阿北在檢討小草們沒出來投票啦！）所以要檢討各家民調看誰沒穿褲子了嗎？還是裝作沒這回事？」

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網友們看到貼文後紛紛留言「把美麗島支持率跟得票率拿來相比是到底把文章的受眾當成多白癡啊」、「我還以為是蔡正元的分析，原來是科學、理性、務實的教主呀！」、「所以是在怪很多年輕人沒有無條件投給你嗎？」、「很好笑耶，自己call不出小草，還要怪小草，這些小草果然是韭菜」。

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