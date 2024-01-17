南投4名落選者立委選舉保證金將沒入 又無選票補助

南投縣選委會資料顯示，立委選舉一選區除當選人馬文君（左1）及落選者蔡銘軒（左3）外，其餘3人均無法領回保證金，也沒有跨過選票補助的門檻。（資料照，記者謝介裕攝）

2024/01/17 09:12

〔記者謝介裕／南投報導〕立委選舉落幕後，南投縣選委會也就一、二選區合計8名候選人得票數進一步統計及分析，發現有4名落選者不但無法領取每票30元的選舉補助金（俗稱選票補助），連帶20萬元保證金也將被依法沒入而無法領回。

南投縣選委會指出，縣內立委選舉區分兩個選區，此次一選區計有5人參選立委，依選罷法規定，必須達該選舉區總選舉人數除以應選名額，且所得商數10％的票數，才可領回保證金，據此計算方式，發還保證金得票數最低票數為18622票，4名落選人之中，也只有獲得50886票的民進黨蔡銘軒，不但保證金可領回，還可獲152萬餘元選舉補助，而以68890票勝出當選的國民黨馬文君，則可獲選舉補助金206萬餘元。

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此外，依據選罷法第43條規定，補助款之領取，無論候選人當選與否皆有資格，但所得票數必須跨越當選人最低當選票數的3分之1或2分之1，才符合領取資格，立委當選人因只有1人，所以得票數應達該選舉區當選票數3分之1以上，一選區門檻為22964票、二選區門檻為23338票，才可領取每票30元補助金，惟立委一選區落選者許文忠、李圓恩、林金潭等3人，得票數依序為3577票、3035票、3373票，均未達領取選舉補助金門檻。

至於立委二選區共有3人參選，除了只獲得4023票的陳癸佑，保證金被沒入也無法領取選票補助，其餘2人均可，獲得66551票的民進黨落選人蔡培慧，可獲選舉補助金199萬餘元，而當選的國民黨游顥因獲得70012票，可獲得的補助金更多達210萬餘元。

南投縣選委會資料顯示，立委選舉二選區當選人游顥（右）及落選的蔡培慧（左）2人，均可領回保證金及獲選票補助。（資料照，記者謝介裕攝）

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