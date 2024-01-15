台中「最狂素人」陳美妃女兒等18人 參選立委保證金沒收

台中市立委選舉有73.97%得票率。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/15 22:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕選戰落幕，台中市8區立委共有34人參選，台中市選委會統計，有18人得票數未達標準，包括挑戰總統選舉連署的「最狂素人」陳美妃女兒陳維新，以及政見寫下「得票目標0票」的台灣雙語無法黨的3名候選人等18人，20萬元保證金均不發還，將被沒收。

台中市選委會指出，依規定未當選的區域立委候選人，得票不足各該選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之10者，保證金20萬不予發還；經初算各選舉區發還保證金得票數列低標準，第一選舉區為2萬2304票、第2選舉區為3萬176票、第3選舉區為2萬5920票、第4選舉區為3萬2730票、第5選舉區為3萬6056票、第6選舉區為2萬7099票、第7選舉區為3萬2799票、第8選舉區則是2萬985票（實際票數以中央選舉委員會公告為準）。

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今年台中市立委選舉有34人參選，投票率為73.97%，投票數169萬5977人，除8區當選人外，另有8人得票數達標可領回20萬保證金，但其餘18人得票數雖有人拿下近萬票，但也有人得票僅200餘票，台中市選委會統計，共計18名候選人保證金不予發還。

包括曾參選台中市長及挑戰總統選舉連署的「最狂素人」陳美妃，之前兩度參政包括選市長的150萬元保證金及挑戰總統連署的100萬保證金均被沒收，今年立委選舉，陳美妃的女兒陳維新也挑戰第5選區立委選舉，立委選舉得票數雖排該區8位候選人中的第4位，拿下4千餘票，但也未達標準，繼她母親之後，參選的20萬元保證金被沒收。

其餘台灣雙語無法黨這次參選的目的本就在衝政黨票，在台中有3名立委候選人，3人政見均提出「得票目標是0票」，但也吸引到民眾投票，得票數介於700多到2000多票，也未達標準，保證金沒收；另財產申報擁3000萬凱迪拉克等10餘名車的無黨籍候選人陳志彬保證金也將被沒收。

台中市選委會指出，可發還保證金者共16人，包括第1選舉區蔡壁如、蔡其昌；第2選舉區顏寬恒、林靜儀；第3選舉區謝子涵、楊瓊瓔；第4選舉區張廖萬堅、廖偉翔；第5選舉區黃健豪、莊競程；第6選舉區羅廷瑋、江肇國；第7選舉區林家興、何欣純及第8選舉區江啟臣、謝志忠。

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