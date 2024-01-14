屏東立委落選人蔣月惠選舉保證金發還？結果空歡喜一場

蔣月惠這次立委選舉又要被沒收保證金。（記者葉永騫攝）

2024/01/14 12:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣第一選舉區立委落選人蔣月惠這次得票25270票，比上屆增加1152票，蔣月惠認為這次得票率達到該選區投票數的11.3%，應可以退回20萬元立委選舉保證金，她高興的在臉書發布要將保證金捐出給弱勢團體，不過屏東縣選委會表示，票數要達到31994票才能拿回保證金，因此蔣月惠的保證金會沒收，補助款也拿不到。讓蔣月惠空歡喜一場。

每次選舉都參加的屏東縣議員蔣月惠，今年第二度參選屏北立委，得票25270票，比上屆的24118票增加了1152票，達到該區投票數228128數的11.3%，蔣月惠認為達到10%的門檻，在臉書表明要把退回的20萬元的保證金捐給羅騰園殘障基金，明天將向選委會確認，她高興的說感謝志工及大家的幫忙，將會更加的努力，持續的參選。

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不過，屏東縣選委會表示，保證金退回的標準是依據選舉人數來計算，這次的選舉人數為319941，所以達到標準要31994票，因此蔣月惠的選舉保證金是要沒收，而選票補助款要達到36241票才有補助，蔣月惠也未達標準，所以沒有補助。

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