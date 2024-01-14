為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

屏東立委落選人蔣月惠選舉保證金發還？結果空歡喜一場

蔣月惠這次立委選舉又要被沒收保證金。（記者葉永騫攝）

蔣月惠這次立委選舉又要被沒收保證金。（記者葉永騫攝）

2024/01/14 12:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣第一選舉區立委落選人蔣月惠這次得票25270票，比上屆增加1152票，蔣月惠認為這次得票率達到該選區投票數的11.3%，應可以退回20萬元立委選舉保證金，她高興的在臉書發布要將保證金捐出給弱勢團體，不過屏東縣選委會表示，票數要達到31994票才能拿回保證金，因此蔣月惠的保證金會沒收，補助款也拿不到。讓蔣月惠空歡喜一場。

每次選舉都參加的屏東縣議員蔣月惠，今年第二度參選屏北立委，得票25270票，比上屆的24118票增加了1152票，達到該區投票數228128數的11.3%，蔣月惠認為達到10%的門檻，在臉書表明要把退回的20萬元的保證金捐給羅騰園殘障基金，明天將向選委會確認，她高興的說感謝志工及大家的幫忙，將會更加的努力，持續的參選。

不過，屏東縣選委會表示，保證金退回的標準是依據選舉人數來計算，這次的選舉人數為319941，所以達到標準要31994票，因此蔣月惠的選舉保證金是要沒收，而選票補助款要達到36241票才有補助，蔣月惠也未達標準，所以沒有補助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔣月惠路口拜票用警示燈被檢舉太刺眼 警方：並不違法
2024/01/08 17:22

蔣月惠路口拜票用警示燈被檢舉太刺眼 警方：並不違法
屏東縣第二場政見發表會屏北區候選人 只有3候選人出席
2024/01/04 13:15

屏東縣第二場政見發表會屏北區候選人 只有3候選人出席

大華特區低調富人區 景觀新大樓限量
立委選舉抽籤 屏東候選人先禮後兵、民進黨拼全壘打
2023/12/20 12:38

立委選舉抽籤 屏東候選人先禮後兵、民進黨拼全壘打
立委選舉登記 蔣月惠戴旋轉帽、蘇孟淳輕裝、伍麗華大批族人陪同
2023/11/20 12:06

立委選舉登記 蔣月惠戴旋轉帽、蘇孟淳輕裝、伍麗華大批族人陪同

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播