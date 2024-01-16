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菲律賓總統賀賴「當選台灣總統」 學者：罕見但不意外

菲國總統小馬可仕。（歐新社檔案照）

菲國總統小馬可仕。（歐新社檔案照）

2024/01/16 22:31

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣總統大選13日圓滿完成，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也在Ｘ平台（前推特）親自發文祝賀賴清德「當選台灣總統」，在台菲近年往來上非常罕見。不過，學者郭育仁表示，「這罕見卻不意外」，在完全走向親美、中菲交惡的前提下，對小馬可仕而言，台灣大選結果無疑是一劑外交強心針。

小馬可仕15日發文表示，僅代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統；我們期待在未來幾年內密切合作，強化共同利益、促進和平，確保我們人民的繁榮昌盛。

賴清德轉發貼文致謝，同時表示「珍視台灣與菲律賓之間持久友誼」，期待加強雙方經濟和民間聯繫，以及捍衛區域的民主、和平與繁榮；外交部昨也透過新聞稿表達感謝，並指台菲地緣關係緊密，兩國共享自由、民主及法治等價值，將持續強化與菲律賓各項合作及交流。

菲律賓於1975年與中華民國斷交，轉向奉行一中原則後，菲律賓總統致賀舉措相當罕見，尤其小馬可仕的貼文甚至直呼「台灣總統」，更是他上任以來首例。

「這罕見卻不意外」，國策研究院副院長郭育仁指出，小馬可仕自2022年5月上任後，一改前朝杜特蒂（Rodrigo Duterte）的「親中遠美」路線，完全走向「親美」方向，再加上仁愛暗沙、黃岩島引爆南海主權爭議，使中國與菲律賓交惡，「處於非常差的階段」。

菲律賓一艘老舊登陸艦「馬德雷山號」自1999年「故意」擱淺在仁愛暗沙，藉此宣示菲方在此的主權，因此中國不滿即封鎖黃岩島及仁愛暗沙，派出海警船阻撓菲方派往仁愛暗沙的物資補給船，曾兩度發生撞船事件。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和美防長奧斯汀（Lloyd Austin）曾在小馬可仕上任後先後訪菲。郭育仁表示，菲律賓之後就重開了美日防衛協議的九個基地，其中呂宋島北面的三個陸海空基地，對台灣和巴士海峽都非常重要。

關於台菲關係，他進一步表示，台灣有超過16萬名菲律賓勞工，再加上長年來農漁業的合作，這都是小馬可仕上台後非常著重的部分，同時也希望台灣能加入「馬尼拉灣建設計畫」，並爭取台灣對菲律賓蘇比克灣工業區的高科技投資。

「小馬可仕也重視與台灣合作」，郭育仁強調，基於蔡政府的新南向政策，台菲這些年來合作領域廣泛，而賴清德的勝選也就意味著新南向政策得以延續，所以才會選在這個時間點發文致賀。

不過，小馬可仕發文不到廿四小時，菲律賓外交部發布聲明表示，菲台共同利益包括近廿萬在台菲律賓勞工的福祉，小馬可仕的致賀訊息是在感謝台灣作為海外勞工東道主，並成功舉行民主流程的方式；「儘管如此，菲律賓重申一個中國政策。」

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