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因應新國會新民意 閣揆陳建仁：將按照憲政慣例提出總辭

行政院長陳建仁16日下午出席「112年鳳凰獎楷模表揚典禮」受訪表示，行政院將按照憲政慣例提出總辭，希望新國會能夠和行政團隊未來能繼續合作。（記者羅沛德攝）

行政院長陳建仁16日下午出席「112年鳳凰獎楷模表揚典禮」受訪表示，行政院將按照憲政慣例提出總辭，希望新國會能夠和行政團隊未來能繼續合作。（記者羅沛德攝）

2024/01/16 16:13

〔記者陸運鋒／新北報導〕行政院長陳建仁今天下午參加112年鳳凰獎楷模表揚典禮，對於媒體詢問內閣請辭相關問題時表示，全世界都再一次看到台灣民主的蓬勃發展，同時因應新國會民意，行政團隊將按照憲政慣例提出總辭，希望新國會能夠跟行政團隊未來繼續合作，做好福國利民的工作，堅持崗位繼續為國家打拚。

媒體提問有關是否有高端公開合約的時間點，陳建仁則回應，政府已有多次對外說明，而他在立法院的臨時會當中，也跟所有委員以及全國人民報告，政府的立場是希望能夠盡快公布跟高端的合約，當然也要採取一定的步驟來維持誠信，這部分衛福部已經繼續再跟高端密切地聯絡當中，相信不久就會有很好的結果。

據指出，高端已授權衛福部公開疫苗採購合約，疾管署長莊人祥預計今天下午4時30分召開記者會對外說明。

對於諾魯斷交事件，陳建仁則說，台灣一直很珍惜跟諾魯的友誼，也一直協助諾魯的人民跟政府在各方面的發展，但很可惜諾魯在中共的利誘之下，做出了對於不利於雙方人民以及地區穩定的決定，感到相當遺憾。

陳建仁指出，中國持續站在國際社會的對立面，不斷打壓台灣的外交空間，但政府會持續努力，對於邁向全球的決心跟意志，絕對不會受到任何打壓，會繼續跟理念相同的國家合作，為整個區域的和平，還有全球的繁榮發展貢獻心力。

行政院長陳建仁今出席「112年鳳凰獎楷模表揚典禮」，表揚優秀消防人員。（記者羅沛德攝）

行政院長陳建仁今出席「112年鳳凰獎楷模表揚典禮」，表揚優秀消防人員。（記者羅沛德攝）

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