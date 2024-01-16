羅森伯格致賀：台灣民主再度證明為世界典範

美國在台協會主席羅森伯格今舉行媒體座談。（記者楊堯茹攝）

2024/01/16 14:20

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣大選圓滿完成不到24小時，美國總統拜登（Joe Biden）火速派出跨黨派資深代表團致賀，在美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）的陪同抵台，羅森伯格今（16日）表示，這次台灣大選再度證明「台灣民主為世界典範」，台灣選民紛紛走進投票所，選出新任總統與立委的過程，這鼓舞了世界上許多人，這共享價值也是美台緊緊連結的堅實情誼。

由美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）組成的跨黨派資深代表團14日抵台，一同隨行的羅森伯格今舉行媒體座談。

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羅森伯格致詞時再次祝賀正副總統候選人賴清德、蕭美琴，並表示，很榮幸能陪同兩位美國資深官員，以私人身份造訪台灣，這不僅是要傳達美國人對台灣的祝賀，也是要強調美國對台灣夥伴關係有著跨黨派的支持，也對政權順利交接表達相挺之意。

她說，訪團與總統當選人賴清德會面時，針對維持台海現狀、國防議題、美台經濟以及人民間的關係等關鍵政策延續性進行討論，並重申「美國對台灣的承諾堅若磐石」；另，訪團與國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲以及新北市長侯友宜會面時，美方則強調，美台夥伴關係跨越台灣政黨界線，將依循大選前模式，繼續和台灣政治光譜上所有夥伴互動。

她也重申在選前的發言，無論台灣選舉結果為何，美國對台政策維持不變，因為台灣、台海和平穩定對美國的深刻意義，不會因為新執政團隊而有所改變，美國與台灣維持堅實夥伴關係的立場，過去數十年、橫跨美台歷屆政府皆始終如一。

羅森伯格進一步指出，美國致力於維持與台灣強健的非官方關係，力求維護民主價值，並深化經濟連結，挺台有意義參與國際，這都遵循台灣關係法、三個聯合公報及六項保證的一中政策，該架構使台海在過去40多年來維持和平穩定；美方期待兩岸在不受脅迫的情況下，以和平的方式解決分歧、開啟對話，並反對片面改變現狀、不支持台灣獨立。

她說，台灣是個充滿活力的民主社會，也是蓬勃發展的經濟與科技重鎮，更是國際間一股良善的力量，台海和平穩定不僅攸關美台共同利益，對整個印太地區、甚至全球都至關重要，「現在更是為美台共享價值喝采的時刻」，這包括民主、自由、公平選舉及言論自由等。

羅森伯格感性表示，對她來說，台灣選民紛紛走進投票所，選出新任總統與立委的過程，「非常振奮人心」，這鼓舞了世界上許多人，這共享價值也是美台緊緊連結的堅實情誼。

她透露，海德利及史坦柏格今天稍早已離開台灣，而她將在台灣多待數日，與台灣政府高層、學者進行更多討論；她說，美台經貿領域的合作不斷成長，如美台21世紀貿易倡議及科技貿易暨投資合作架構的簽訂，都促進美台民間部門在高科技的雙向投資，這次也會就經貿領域進行討論。

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