讓外籍狼師入境遭監察院糾正 移民署：檢討策進作為

監委紀惠容接獲陳情，指出一名在台外籍教師入境前，曾在中國與未成年女學生發生性行為，以及在瓜地馬拉因偷看女學生胸部等而遭解僱並驅逐出境。（記者李文馨攝）

2024/01/15 22:25

〔記者王冠仁／台北報導〕監察委員紀惠容今天下午召開記者會，指出一名在台外籍教師入境前，曾在中國與未成年女學生發生性行為，在瓜地馬拉因偷看女學生胸部遭解僱並驅逐出境，移民署卻僅派員至現場查核後未發現犯罪即簽結。紀惠容認為，移民署未積極洽請相關機關求證瞭解，使我國兒少暴露於未知的風險，監察院通過糾正移民署；對此，移民署表示會檢討策進作為。

對於遭監察院糾正一事，移民署表示尊重並會檢討策進作為，未來針對此類檢舉案件，除即時同步於國外查證及國內進行調查，加速查察處理流程外，並會依據案件需要，偕同警察機關共同調查。此外，移民署署也同時加強專勤隊之教育訓練，以防止相關外籍人士在台從事相關違法行為。

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監察委員紀惠容接獲陳情指出，在台任教的M姓外籍教師，過去曾因與中國未成年學生發生性關係，也曾在瓜地馬拉因偷看女學生胸部等行為遭解僱並被驅逐出境；不過經監院調查，移民署作為國內第一個接獲檢舉M師資訊之機關，未積極洽請相關機關求證瞭解或協力合作，僅派員訪談M師與雇主，以「查無不法」即簽結，直到去年5月，才聯繫警政署協查國際犯罪資料。

紀惠容認為，移民署處理步調遲緩，未切中要旨，實有失當；雖然示警情資使用上需謹慎小心，也應顧及M師有受無罪推定原則保護的權益，但由於M師從事的是教學工作，易於接觸兒少，如果示警情資過於閉鎖，完全發揮不了警示功能，也可能變相令兒少蒙受風險。

紀惠容說，鑒於目前在我國的白領外國人中有21%擔任教師，會密切接觸兒少，而許可從事非教學工作的外國人，是否有從事聘僱許可以外工作，或與居留目的不符合的情形等。她呼籲，政府應確實檢討，現行外國人來台從事教學工作之相關管理機制，以落實兒少安全保護工作。

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