防制校園霸凌破口！ 東華大學竟漏訂相關規定近10年遭糾正

東華大學校園一隅。（資料照，記者花孟璟攝）

2024/01/04 17:47

〔記者楊丞彧／台北報導〕監察委員田秋堇及范巽綠調查指出，東華大學去（2022）年處理A生之校園霸凌案件及該校心諮中心全職實習諮商心理師甄選問題，未符程序正義並遲延校園安全及災害通報事件通報等，查有多項違失，糾正東華大學並請教育部督促該校確實檢討改進。糾正案文亦指出，東華大學有近10年期間未訂定該校之防制校園霸凌相關規定，亦未組成因應小組，影響當事人權益至鉅，顯有違失。

田秋堇及范巽綠今（4）日表示，東華大學心理諮商中心辦理甄選，預計正取3人，於去年3月24日公告第1次甄選結果，僅「不足額錄取」2名正取，並將A生列為備取。然該中心未進行第1次甄選備取人員遞補程序，竟於同日公告續行第2次甄選，更提前於去年3月21日公告第2次甄選訊息。上開不符程序正義之甄選流程，已影響A生未來報考「臨床心理師」及「諮商心理師」之重要考試資格，損及教育行政機關公正性，並與誠信之行政原則有悖，洵有違失。

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而糾正案文內提及，本案證人證述，A生是面試後備取，心諮中心則要收3至4位，卻逕公布二招，再決定要不要錄取一招備取者。一招榜單公布前，在相關網站就公布二招程序。而東華大學不管做什麼事情，都不讓A生知道。A生也透過電子郵件投訴遭疑似霸凌，內容指控，他為一、二招之事與心諮中心王老師面談。談話中，王甚至情緒失控，對他拍桌大吼等，其行為已經涉嫌霸凌。

田秋堇及范巽綠發現，東華大學校長趙涵㨗去年4月6日即知悉疑似校園霸凌事件，惟該校遲延10餘日後，於4月20日始為校安通報，未符「校園霸凌防制準則」規定24小時之通報時效，足徵該校校長、相關主管及承辦人員欠缺妥善處理校園霸凌事件之意識，確有違失。

監委調查也發現，東華大學處理本事件疑似校園霸凌事件調查案，不當以2位副校長擔任防制校園霸凌因應小組之「家長與學者專家代表」，未依教育部去年5月17日函釋「有校內人員身分者，『不宜』擔任因應小組之家長與學者專家代表，應自行迴避」之意旨，及與教育部防制校園霸凌專區「宜增加校外人士人數比例」等建議不符。A生不服提出訴願後，教育部今年3月30日訴願決定，「本件原處分認事用法違誤」，足證校方處理不當。

監察院諮詢學者專家則指出，該校處理本案「師對生」校園霸凌事件，未充分考量學生在師生關係處於弱勢之情境；且因應小組調查過程未充分考量A生有利之情形，除認事用法違誤外，就A生申請迴避之處理消極，未實質重新審認本案等，衍生本案調查過程及結果遭質疑不公等訾議。

糾正案文指出，東華大學自2012年7月26日至2022年5月10日近10年期間，未依校園霸凌防制準則「學校應訂定校園霸凌防制規定」之規範意旨，訂定該校之防制校園霸凌相關規定，亦未組成因應小組。經A生多次反映後，始被動察覺長期未訂定相關規定，影響當事人權益至鉅，顯有違失。教育部允應儘速清查所屬學校執行情形，並落實管控校園霸凌防制業務。

調查報告亦指出，就A生陳訴該校心諮中心主任涉及校園霸凌案件，東華大學處理程序紊亂，不當以「師生衝突」為由進行「調解」，致A生遭受多次傷害，顯見現行大學校園心理諮商輔導人員涉及校園霸凌案件未有妥善之處理機制。且A生為取得「臨床心理師」或「諮商心理師」考試資格，仍須隱忍不友善實習環境及蒙受不利處分之潛在可能，於疑似霸凌行為人王姓主任麾下實習，承受持續性之心理壓力，與校園霸凌防制準則第20條規定意旨有悖，均難謂允當。

調查報告也提到，陳情人指訴東華大學多項違失，陳情內容具體並檢附相關證據，並經雙方當事人陳述意見。教育部允應本於權責，督同所屬確實查明並依法妥處，完備必要行政程序，以保障雙方當事人權益。

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