外籍狼師海外犯罪卻可入境 監察院糾正移民署

監委紀惠容接獲陳情，指出一名在台外籍教師入境前，曾在中國與未成年女學生發生性行為，以及在瓜地馬拉因偷看女學生胸部等而遭解僱並驅逐出境。（記者李文馨攝）

2024/01/15 16:21

〔記者李文馨／台北報導〕監察委員紀惠容今（15日）下午召開記者會，指出一名在台外籍教師入境前，曾在中國與未成年女學生發生性行為，以及在瓜地馬拉因偷看女學生胸部等而遭解僱並驅逐出境，不過內政部移民署卻僅派員至現場查核後未發現犯罪即簽結。紀惠容認為，移民署未積極洽請相關機關求證瞭解或協力合作，使我國兒少暴露於未知的風險，監察院通過糾正移民署。

監察委員紀惠容接獲陳情指出，在台任教的M姓外籍教師，過去曾因與中國未成年學生發生性關係，也曾在瓜地馬拉因偷看女學生胸部等行為遭解僱並被驅逐出境；不過經監院調查，移民署作為國內第一個接獲檢舉M師資訊之機關，未積極洽請相關機關求證瞭解或協力合作，僅派員訪談M師與雇主，以「查無不法」即簽結，直到去年5月，才聯繫警政署協查國際犯罪資料。

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紀惠容認為，移民署的處理步調遲緩，未切中要旨，實有失當；雖然示警情資的使用上，需要謹慎小心，也應顧及M師有受無罪推定原則保護的權益，但由於M師從事的是教學工作，易於接觸兒少，如果示警情資過於閉鎖，完全發揮不了警示功能，也可能變相令兒少蒙受風險，她認為，示警情資的利用方式，應該有討論空間。

另，監察院經核對M師服務單位提供的履歷表，以及外交部函復M師於海外登錄之履歷表等資料，發現兩者不一致。紀惠容說，M師在台18年間，服務過哪些教學單位？接觸過哪些學生？至今仍未釐清，因此調查報告中，也要求教育部應儘速查明M師在台期間實際教學行蹤，也對於教育部毫無掌握外師教學行蹤一事，請教育部檢討改進。

紀惠容指出，M師2018年受僱於國內某私立中學時有曠職未到勤情事，卻在國內停留三個月餘始主動離境，及在監察院調查後被發現有違法教學等情況來看，相較於對於藍領移工之管制，我國對於白領外國人原本即採取相對較低之管制密度，地方政府亦坦承「對於白領外國人，只有遇到勞資爭議或違法工作案件時才會訪查處理」。

紀惠容說，鑒於目前在我國的白領外國人中有21%擔任教師，會密切接觸兒少，而許可從事非教學工作的外國人，是否有從事聘僱許可以外工作，或與居留目的不符合的情形等。她呼籲，政府應確實檢討，現行外國人來台從事教學工作之相關管理機制，以落實兒少安全保護工作。

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