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賴得票未過半沒帶動立委選情？ 潘孟安：2000年阿扁不到4成照樣幹大事

潘孟安表示，週三中常會可能會討論啟動選情檢討，但不需要苛責任何人，這是賴跟競選總部要概括承受的。（資料照）

潘孟安表示，週三中常會可能會討論啟動選情檢討，但不需要苛責任何人，這是賴跟競選總部要概括承受的。（資料照）

2024/01/15 17:44

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統及立委選舉落幕，民進黨賴清德總統勝選、但未達成國會過半目標，負責操盤的競選總幹事潘孟安今受訪表示，週三中常會可能啟動檢討，這次有很多結構性問題，不需要苛責任何人，這是賴跟競選總部要概括承受的；對於部分人士質疑賴得票率未破5成沒能帶動立委選舉，他說，前總統陳水扁2000年得票率不到40%，「照樣幹大事」。

對於各界點名新閣名單，潘孟安回應，現在言之過早，才剛開始安排謝票，各縣市要舉辦至少一場謝票便當會，感謝輔選團隊之外，也要好好傾聽黨公職、地方組織的意見，好好修正不足，民進黨會大鳴大放；內閣名單則是報派揣測、言之過早，在行政院長陳建仁、黨秘書長許立明穩健的領導下，不宜去討論，待選務、謝票行程告一段落，新國會組成後也要先朝國政擘劃來討論。

被問到台中、桃園立委選情不如預期，會有任何人下台負責嗎？他說，不會啦，總統已經勝選，很多事難以預料，大家都很辛苦，這次有很多結構性的問題，席次不如預期確實要檢討，但不需要在激情、汗水、淚水灑盡後，去苛責任何人，這是總統候選人賴清德跟競選總部要概括承受的。

至於何時啟動檢討、找出原因？潘孟安說，還沒那麼快，週三民進黨中常會可能討論一下方向，現階段大家都還在謝票、為選務收尾，還沒開始進行，黨主席在中常會裁示後才會有進一步，目前各方輿情、建言很多，他都尊重；對於部分意見認為賴得票沒破5成未能帶動立委選情，潘認為，這個理由不太合理，同樣三腳督情勢下，陳水扁2000年得票率也不到40%，照樣幹出一番大事。

針對這次選戰操盤被評論過於傳統，潘孟安坦然地說，ok啦，網路文宣不足是事實，會再修正，球賽就是球評很多，但比賽是看結果，不同的聲音、看法都尊重。

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