民進黨如何開創新局？ 謝金河：賴總統要更謙卑、更有智慧

謝金河認為，賴清德（左）必須更謙卑、更有智慧，才能為台灣創造更新的格局。右為副總統當選人蕭美琴。（資料照）

2024/01/15 13:08

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票贏得2024總統大選，不過在國會部份，3黨不過半，國民黨成為國會最大黨，民眾黨擁8席不分區立委成為關鍵少數。「財信傳媒」董事長謝金河昨在臉書發文表示，一場選戰的結果呈現多面性，大家會有不同解讀。謝金河認為，賴清德必須更謙卑、更有智慧，才能為台灣創造更新的格局

謝金河表示，全台選民選出「賴蕭配」，繼續把行政權交給民進黨，卻讓國民黨成為立法院最大黨，同時也給了民眾黨8席立委，這背後突顯的意義是台灣繼續走親美、科技創新的路線，立委不過半也讓民進黨增加更強大的制衡與牽制的力量。謝認為，未來的賴總統必須更謙卑、更有智慧，才能為台灣創造更新的格局，且未來國家大事，必須由三黨協商。

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謝金河指出，這次選舉的主軸之一是政黨輪替，台灣政壇的「8年魔咒」，此次在蔡英文執政8年後被打破，關鍵在於蔡英文執政8年政績受到肯定，陳水扁和馬英九執政到最後都可說是千瘡百孔，最後也都失去政權，此次的「8年魔咒」大環境對執政黨相當不利，但民進黨仍保住執政地位，這已經非常不容易。

謝金河也觀察到：「這次台中市的慘敗，也造就了盧秀燕市長的崛起，桃園市的慘，很可能是鄭文燦執政8年留下的後遺症。這次年輕人高喊土地正義，諷刺的是各縣市的大地主都當選，地方角頭老大仍然穩穩掌握地方執政。」

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