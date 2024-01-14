賴清德拋朝野共商國是 潘孟安：為了福國利民法案「門是開著的」

賴清德操盤手潘孟安（圖）今向在野黨領袖喊話，為了福國利民的法案、國家前進，「門是開著的」。（資料照）

2024/01/14 20:45

〔記者陳昀／台北報導〕新國會三黨不過半，對於未來如何應對「朝小野大」的國會新局，甚至國會龍頭的競合，民進黨總統當選人賴清德主張「溝通、協商、參與、合作」，未來樂意與在野黨領袖共商國是；賴總統選戰操盤手潘孟安今受訪進一步表示，為了福國利民的法案、國家前進，「門是開著的」，願與各政黨、政團合作，團結國人。

勝選後隔天，賴清德競選團隊今未安排公開選務行程，正在沈澱並籌備後續各縣市謝票事宜。對於外界將焦點轉向未來新內閣及人事佈局，潘孟安表示，現在講太早了，賴清德現階段還是副手、沒有行政權，現在討論人事佈局很不合適，逾越分寸。

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立法院2月1日將展開新局，下屆113席立委中，國民黨拿下52席成為國會第一大黨，民進黨下降到51席，民眾黨奪得8席，穩居國會第三大黨，並成為未來國會的關鍵少數。外界關注民眾黨是否與國民黨共推政府立法院長，或支持國民黨韓國瑜，民眾黨預計明天上午開記者會說明立場。

藍綠白在新國會三黨不過半格局下如何合縱連橫也引發關注，被問到賴清德的態度，潘孟安回應，目前態度就是開放，隨時可以跟各政黨合作，畢竟國會是比人頭、不是比拳頭，無論修法、立法、預算甚至是立法院長的人選，都需要大家合作、彼此同意，不可能一個人的意見就去硬推，想做什麼就做什麼。

潘孟安強調，未來都是用人唯才、國會以穩定為原則，為了福國利民的法案、國家前進，「門是開著的」，可以跟各政黨、政團合作，國會也是開放透明的國會，不是過去一黨獨大，這就是賴講的團結國人、共商國是，只要涉及國政，尤其是民生、經濟，都會以開放態度努力推動。

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